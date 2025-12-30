У світі шоубізнесу сталось ще чимало подій, які підкосили репутацію окремих людей, а також видозмінили картину загальних вражень, пише 24 Каналу.

Головні скандали грудня 2025

Олег Винник: російська мова та зрада

Нещодавно співак-утікач дав інтерв'ю РБК-Україна Life. Журналістка обговорювала з артистом багато питань, та одне з найгостріших – про російську мову. Винник заявив, що було б недоречно, якби зараз в Україні заборонили спілкуватися російською. Також він та його дружина почали спекулювати на темі російськомовних військових.

Це слов'яни. Це болюча тема, але не може такого бути, щоб тоді, коли у нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а інша нація, Росія. І навіть не Росія, а Путін, влада,

– заявив Винник.

Олег не погоджується з тим, що його називають зрадником. Він вважає, що його називають зрадником лише тому, що "хтось" постійно нацьковує на нього українців та провокує хейт.

У коментарях українці підсумували інтерв'ю Винника й Таюне доволі лаконічно, зазначивши, що краще б вони мовчали.

Настя Каменських і російська мова

Українська співачка уже давно живе не в межах України. Вона часто ставала фігуранткою різних скандалів, зокрема тих, що пов'язані з мовою та виступами.

Цього разу історія продовжилась. Каменський опублікувала дописи у соцмережах англійською мовою і продублювала текст російською. У коментарях співачку розкритикували, адже незрозуміло, чому вона використовує мову агресора, який щодня вбиває українців.

Настя Каменських публікує дописи російською мовою / Скриншот з інстаграму

Прощання зі Степаном Гігою

12 грудня помер народний артист України Степан Гіги. На прощання зі співаком прийшли сотні, якщо не тисячі людей. Усі були в очікуванні, що на прощання із зірковим колегою прийдуть інші зірки шоубізнесу – Іво Бобул, Павло Зібров, Лілія Сандулесу, Оксана Білозір та інші. Однак не сталось.

На похорон прийшли одиниці, що стало справжнім шоком, адже у соцмережах усі публікували сумні пости зі згадкою про Степана Петровича.

Цього лицемірства не витримав український композитор Ярослав Борута.

Все пройшло б непомітно, якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, не почали зі Степаном викладати давні фото та під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних "звьозд", хоча серед них я не пригадаю жодного, хто б був корінним киянином,

– написав Ярослав Борута.

Композитор не може повірити в те, що всі артисти були настільки зайняті, що не знайшли можливості приїхати на прощання. Він привів у приклад Михайла Грицкана, який скасував свій концерт, щоб провести Маестро в останній шлях.

Ярослав Борута про прощання зі Степаном Гігою / Скриншот з фейсбуку

Наталку Денисенко звинуватили у брехні

Як усі вже знають, акторка була заміжня за актора та військового Андрія Федінчика. Жінка проявила свої почуття до чоловіка, коли той був у шлюбі. Між ними спалахнули почуття. Згодом пара одружилась й у них народився син.

Цього року стало відомо, що Федінчик і Денисенко розлучаються. Ні для кого не секрет, що сьогодні Наталка перебуває у стосунках із Юрієм Савранським, який розлучився з дружиною й залишив дітей, ймовірно, заради акторки.

На нещодавньому інтерв'ю колишній чоловік розповів, що жінка зраджувала йому ще з 2024 року.

Перед цим виступила й Денисенко, заявивши, що Федінчик її ображав, їй бракувало чоловіка поряд і тому подібне. Та раптом на захист актора стали його перша дружина Вікторія та кума – Ксенія Мішина.

Вікторія Кукса пригадала, як Денисенко влізла у її сім'ю.

Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,

– написала Вікторія.

Жінка стверджує, що з осені Денисенко зустрічалася з іншим одруженим чоловіком. За словами колишньої Федінчика, акторка знала його дружину та дітей, однак її це не зупинило.

Вікторія зауважила, що вирішила висвітлити цю історію публічно, адже Денисенко "вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини".

Найбільший треш – вийти та звинуватити Андрія, і навіть не подумати, що люди, які дійсно знайомі з цією родиною, знають, хто там деспот. І це не Андрій. Скажу з власного досвіду, що за 5 років стосунків він ніколи не був жорстоким і не вдавався до образ. Саме тому на його захист стали люди навіть з найближчого оточення самої Денисенко,

– підсумувала Вікторія.

Вікторія Кукса про Наталку Денисенко / Скриншот з інстаграму

Також взяла слово й Ксенія Мішина. Акторка звинуватила колегу у підлості, брехні та дволикості.

Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко, і безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє,

– різко написала Ксенія.

Вона закликала не вірити жодному слову Наталки Денисенко.

Ксенія Мішина розкритикувала Наталку Денисенко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Надін Головчук (переможницю "Холостяка") звинуватили у жорстокому поводженні з твариною

У 9 випуску 14 сезону "Холостяка" дівчина показала своє дитяче фото, де тримає собаку за шерсть й усміхається. Згодом ту саму світлину опублікувала в соцмережах і написала, що "так буде з кожних хейтером".

Надін Головчук з собакою / Скриншот з інстаграму моделі

Після оприлюднення фото Надін розкритикували у Threads. На ситуацію, зокрема, звернули увагу в UAnimals.

Це не гумор, а жорстокість. І реакція батьків на неї формує подальше світосприйняття дитини. Виховуйте гуманність і вчіть турботи, а не болю,

– наголосили в організації з захисту тварин і довкілля.

Конфлікт між телеканалом СТБ і стрімерами

Днями телеканал СТБ подав скарги (страйки) на канал Філіпа Тремби та Марії Нетремби, які дивилися реаліті-шоу "Холостяк" на платформі Twitch.

Та ситуація викликала хвилю обурення, адже все виглядає дуже дивно. Тремби транслювали "Холостяка" вже другий рік поспіль, і раніше це не викликало жодних проблем. Мало того, СТБ взаємодіяв зі стрімерами у соцмережах: коментував їхні відео у тікток з реакціями на шоу.

Однак під час поточного сезону, саме перед фіналом, канал раптово надіслав два страйки без попередження.

Третій страйк може призвести до безповоротного блокування каналу.

Філіп Тремба у своєму телеграм-каналі зазначив, що не один раз звертався до СТБ за офіційним дозволом на трансляцію шоу, однак його запити просто ігнорували.

Стрімер не отримав відповіді від пердставників каналу щодо заявлених скарг, однак у соцмережах вийшов на зв'язок незмінний ведучий "Холостяка" – Григорій Решетник, звинувативши пару порушенні авторських прав, і заявив, що СТБ не надаватиме дозволів на трансляцію випусків "Холостяка".

У скандал вирішив втрутитись Михайло Лебіга. Стрімер заявив, що якщо Григорій Решетник "буде п*здіти", то він розсекретить переможницю 14 сезону проєкту "Холостяк".

Ви ще раз довели, що тєлік – це ху*та. Мені канали навпаки респектують, що стрімлю таку х*йню. Та по всьому світу це окей, канали співпрацюють і ще й платять гроші, щоб їх проєкти дивились на стрімах. А ви в'їхали в штангу, вітаю,

– написав Лебіга у Threads.

Згодом представники телеканалу зв'язалися з Філіпом.

Зідзвонювались із СТБ, познайомились, обговорили все, що несеться. Вони дійсно знали, що ми стрімимо "Холостяка" та їм було це ок, але страйки прийшли від авторів оригінального The Bachelor. Про страйки команда СТБ була навіть не в курсі,

– розповів стрімер у Threads.

Ось таким видався кінець 2025 року. Сподіваємось, що у новому році в українському шоубізнесі буде дещо спокійніше.