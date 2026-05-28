У гімназії Дніпра триває перевірка. Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Що каже мати постраждалої?

Мати першокласниці, Оксана, розповідає, що 25 травня її донька Богдана попросила педагогиню не говорити російською. Вчителька англійської мови після цього вигнала її з уроку.



Військовослужбовиця Оксана, мати постраждалої учениці / фото Суспільне Дніпро.

Матір наголосила, що це принципове питання для їхньої сім'ї, бо вона зараз у війську, а її чоловік загинув на війні у 2019 році. Оксана звернулась до вчительки та директора, та в гімназії заперечили, що інцидент мав місце.

Вони зараз кажуть, що моя дитина все, відповідно, вигадала, все це придумала, такого не може бути. Що її просто вивели на секунду, щоб вона заспокоїлася,

– заявила військовослужбовиця.

ЗМІ поспілкувались з головою батьківського комітету Лілією. Вона зазначила, що від інших батьків скарг на спілкування російською під час уроків англійської мови не було.

Лише коли до гімназії приїхали журналісти, директор навчального закладу сповістив про інцидент міське управління освіти. Там заявили, що попри висновок шкільної комісії, будуть додатково розбиратися у ситуації.

Які результати розслідування?

Директор гімназії Євген розповів, що після скандалу створили спеціальну комісію, яка розбиралася в ситуації. Вона прийшла до висновку, що педагогиня не говорила російською. Але викладачка виставила дитину за двері класу.

Він розповів, що за порушення педагогічної етики вчительці англійської було винесено догану. Євген заявив, що розслідування дійшло до таких результатів після коментарів від педагогині, яка проводила урок та її колеги, що була присутня в класі.

Начальниця міського управління освіти, Олена Яковенко, запевнила, що буде додатково розбиратися у ситуації.

Факт того, що вчителька спілкувалась російською, не підтвердився. Втім, я в кабінеті не була, і я не можу стверджувати це, але розумію, наскільки важливе сьогодні це питання – дотримання мовного закону,

– заявила посадовиця.

Мати учениці також звернулася зі скаргою до представниці уповноваженого із захисту державної мови Кристини Головачової. Омбудсменка пообіцяла перевірити роботу вчительки та поставити питання про її профнепридатність, якщо інцидент повториться.

Оксана вимагала звільнення викладачки англійської. Євген не дозволив журналістам поспілкуватися з педагогинею, бо вона погано почуває себе після скандалу.

Порушення мовного законодавства

Мовний омбудсман Олена Іванівська заявила про те, що в Україні варто збільшити в 10 разів штрафи за порушення норм використання української мови. Вона зазначила, що санкції застосовуватимуться проти тих, хто не реагує на зауваження протягом тривалого часу.

Вона також розповіла, що в 2025 році 70% людей з бізнесу та інтернет-середовища не дотримувалися закону про мову. Державний контроль за використанням української мови зріс на 32%, а кількість адміністративних справ за мовні порушення збільшилася на 63%.