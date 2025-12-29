Тепер вона розсекретила декілька пунктів контракту на "Холостяку". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал SHOWROOM LUX FM.
Вас також може зацікавити Вийшло закохатися, – переможниця "Холостяка" зробила відверту заяву після фіналу
У шоу "День з зіркою", де ведуча Таня Лі провела день з Софією Шамією, щоб познайомити глядачів з її життям, зайшла розмова про проєкт "Холостяк".
Зараз попадаю під інший пункт про нерозголошення договору. Але там є пункт, якщо щось із тобою стається, то канал не несе ніякої відповідальності. І моральну компенсацію тобі ніхто не повинен виплачувати,
– розповіла дівчина.
"День з зіркою": дивіться відео онлайн
Що відомо про участь Софії Шамії в "Холостяку-14"?
- Модель вирішила подати заявку на шоу через симпатію до Тараса Цимбалюка. Актор сподобався їй і зовні, і внутрішньо.
- На самому проєкті Софія опинилася в центрі кількох скандалів. Під час першої вечірки вона потрапила в незручну ситуацію, не знаючи, що таке "турнікет". Це здивувало інших учасниць, адже дівчина навчається в медичному університеті.
- У третьому випуску Оксана Шанюк звинуватила Софію в тому, що вона раніше була коханкою.
- Зрештою модель прийняла рішення залишити проєкт.
- Після цього вона здивувала заявою про те, що збирається до суду.
- Крім того, Шамія обурилася через те, що у кадрі з неї "зробили малу наївну дівчинку".