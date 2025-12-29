Тепер вона розсекретила декілька пунктів контракту на "Холостяку". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал SHOWROOM LUX FM.

У шоу "День з зіркою", де ведуча Таня Лі провела день з Софією Шамією, щоб познайомити глядачів з її життям, зайшла розмова про проєкт "Холостяк".

Зараз попадаю під інший пункт про нерозголошення договору. Але там є пункт, якщо щось із тобою стається, то канал не несе ніякої відповідальності. І моральну компенсацію тобі ніхто не повинен виплачувати,

– розповіла дівчина.

Що відомо про участь Софії Шамії в "Холостяку-14"?