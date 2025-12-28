Переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу і зробила заяву. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Надін Головчук подякувала за привітанням і зазначила, що не реагує на хейт, з яким зіштовхнулася після перемоги на "Холостяку". Річ у тім, що деякі люди незадоволені вибором Тараса Цимбалюка.
Дякую всім за вітання! Завдяки вам та вашим добрим словам я тримаюсь та не реагую на зло та негатив. Це був прекрасний період, і найголовніше те, що у мене вийшло закохатись і прокайфити наші спільні моменти. Хоч і на фіналі я була дуже виснажена і втомлена,
– зізналась модель.
Надін Головчук вийшла на зв'язок після фіналу "Холостяка" / Скриншот з інстаграму моделі
Зазначимо, що наступного тижня на телеканалі СТБ вийде пост-шоу і стане відомо, чи залишились Тарас і Надін разом після проєкту. До речі, у мережі ходять чутки, що актор зійшовся зі своєю колишньою дівчиною, дизайнеркою і бізнесвумен Світланою Готочкіною.
Що Тарас Цимбалюк сказав Надін у фіналі "Холостяка"?
Тарас Цимбалюк поділився з Надін, що дуже добре пам'ятає їхню першу зустріч, коли вона зателефонувала йому з телефонної будки. Актор зізнався, що звернув увагу на голос моделі.
Чоловік зазначив, що вперше відчув "тяжіння" до Головчук на побаченні у Планетарії. Він вважає Надін ніжною і вразливою, але водночас дуже сильною, а також пристрасною, глибокою і красивою.
"Кохання – це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії", – сказав Цимбалюк дівчині.