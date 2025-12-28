Переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу і зробила заяву. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Надін Головчук подякувала за привітанням і зазначила, що не реагує на хейт, з яким зіштовхнулася після перемоги на "Холостяку". Річ у тім, що деякі люди незадоволені вибором Тараса Цимбалюка.

Дякую всім за вітання! Завдяки вам та вашим добрим словам я тримаюсь та не реагую на зло та негатив. Це був прекрасний період, і найголовніше те, що у мене вийшло закохатись і прокайфити наші спільні моменти. Хоч і на фіналі я була дуже виснажена і втомлена,

– зізналась модель.

Надін Головчук вийшла на зв'язок після фіналу "Холостяка" / Скриншот з інстаграму моделі

Зазначимо, що наступного тижня на телеканалі СТБ вийде пост-шоу і стане відомо, чи залишились Тарас і Надін разом після проєкту. До речі, у мережі ходять чутки, що актор зійшовся зі своєю колишньою дівчиною, дизайнеркою і бізнесвумен Світланою Готочкіною.

