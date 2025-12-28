Победительница "Холостяка" вышла на связь после финала и сделала заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Надин Головчук поблагодарила за поздравления и отметила, что не реагирует на хейт, с которым столкнулась после победы на "Холостяке". Дело в том, что некоторые люди недовольны выбором Тараса Цимбалюка.
Спасибо всем за поздравления! Благодаря вам и вашим добрым словам я держусь и не реагирую на зло и негатив. Это был прекрасный период, и самое главное то, что у меня получилось влюбиться и прокайфить наши совместные моменты. Хотя и на финале я была очень истощена и уставшая,
– призналась модель.
Надин Головчук вышла на связь после финала "Холостяка" / Скриншот из инстаграма модели
Отметим, что на следующей неделе на телеканале СТБ выйдет пост-шоу и станет известно, остались ли Тарас и Надин вместе после проекта. Кстати, в сети ходят слухи, что актер сошелся со своей бывшей девушкой, дизайнером и бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Что Тарас Цимбалюк сказал Надин в финале "Холостяка"?
Тарас Цимбалюк поделился с Надин, что очень хорошо помнит их первую встречу, когда она позвонила ему из телефонной будки. Актер признался, что обратил внимание на голос модели.
Мужчина отметил, что впервые почувствовал "притяжение" к Головчук на свидании в Планетарии. Он считает Надин нежной и ранимой, но в то же время очень сильной, а также страстной, глубокой и красивой.
"Любовь – это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий. Но я готов совершить с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории", – сказал Цимбалюк девушке.