В мире шоу-бизнеса произошло еще немало событий, которые подкосили репутацию отдельных людей, а также видоизменили картину общих впечатлений, пишет 24 Канала.

Главные скандалы декабря 2025 года

Олег Винник: русский язык и предательство

Недавно беглый певец дал интервью РБК-Украина Life. Журналистка обсуждала с артистом много вопросов, и один из самых острых – о русском языке. Винник заявил, что было бы неуместно, если бы сейчас в Украине запретили общаться на русском. Также он и его жена начали спекулировать на теме русскоязычных военных.

Это славяне. Это болезненная тема, но не может такого быть, чтобы тогда, когда у нас огромное горе, мы брали язык как за врага. Не язык на нас напал, а другая нация, Россия. И даже не Россия, а Путин, власть,

– заявил Винник.

Олег не соглашается с тем, что его называют предателем. Он считает, что его называют предателем только потому, что "кто-то" постоянно натравливает на него украинцев и провоцирует хейт.

В комментариях украинцы подытожили интервью Винника и Таюне довольно лаконично, отметив, что лучше бы они молчали.

Настя Каменских и русский язык

Украинская певица уже давно живет не в пределах Украины. Она часто становилась фигуранткой различных скандалов, в частности тех, что связаны с языком и выступлениями.

На этот раз история продолжилась. Каменский опубликовала сообщения в соцсетях на английском языке и продублировала текст на русском. В комментариях певицу раскритиковали, ведь непонятно, почему она использует язык агрессора, который ежедневно убивает украинцев.

Настя Каменских публикует сообщения на русском языке / Скриншот из инстаграма

Прощание со Степаном Гигой

12 декабря умер народный артист Украины Степан Гиги. На прощание с певцом пришли сотни, если не тысячи людей. Все были в ожидании, что на прощание со звездным коллегой придут другие звезды шоубизнеса – Иво Бобул, Павел Зибров, Лилия Сандулесу, Оксана Билозир и другие. Однако не произошло.

На похороны пришли единицы, что стало настоящим шоком, ведь в соцсетях все публиковали печальные посты с упоминанием о Степане Петровиче.

Этого лицемерия не выдержал украинский композитор Ярослав Борута.

Все прошло бы незаметно, если бы как раз те, кто не приехал во Львов, не начали со Степаном выкладывать давние фото и под ними выписывать всякую чушь и делать себе пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", хотя среди них я не припомню ни одного, кто бы был коренным киевлянином,

– написал Ярослав Борута.

Композитор не может поверить в то, что все артисты были настолько заняты, что не нашли возможности приехать на прощание. Он привел в пример Михаила Грицкана, который отменил свой концерт, чтобы провести Маэстро в последний путь.

Ярослав Борута о прощании со Степаном Гигой / Скриншот с фейсбука

Наталью Денисенко обвинили во лжи

Как все уже знают, актриса была замужем за актером и военным Андреем Фединчиком. Женщина проявила свои чувства к мужчине, когда тот был в браке. Между ними вспыхнули чувства. Впоследствии пара поженилась и у них родился сын.

В этом году стало известно, что Фединчик и Денисенко разводятся. Ни для кого не секрет, что сегодня Наталья находится в отношениях с Юрием Савранским, который развелся с женой и оставил детей, вероятно, ради актрисы.

На недавнем интервью бывший муж рассказал, что женщина изменяла ему еще с 2024 года.

Перед этим выступила и Денисенко, заявив, что Фединчик ее оскорблял, ей не хватало мужчины рядом и тому подобное. Но вдруг на защиту актера стали его первая жена Виктория и кума – Ксения Мишина.

Виктория Кукса вспомнила, как Денисенко влезла в ее семью.

Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью,

– написала Виктория.

Женщина утверждает, что с осени Денисенко встречалась с другим женатым мужчиной. По словам бывшей Фединчика, актриса знала его жену и детей, однако ее это не остановило.

Виктория отметила, что решила осветить эту историю публично, ведь Денисенко "уже второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что надо поддерживать свой образ "просветленного" человека".

Самый большой трэш – выйти и обвинить Андрея, и даже не подумать, что люди, которые действительно знакомы с этой семьей, знают, кто там деспот. И это не Андрей. Скажу по собственному опыту, что за 5 лет отношений он никогда не был жестоким и не прибегал к оскорблениям. Именно поэтому на его защиту стали люди даже из ближайшего окружения самой Денисенко,

– подытожила Виктория.

Виктория Кукса о Наталье Денисенко / Скриншот из инстаграма

Также взяла слово и Ксения Мишина. Актриса обвинила коллегу в подлости, лжи и двуличии.

Мне бесконечно стыдно за тебя, Денисенко, и бесконечно жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно одеваешь в надежде на красивое будущее,

– резко написала Ксения.

Она призвала не верить ни одному слову Наталки Денисенко.

Ксения Мишина раскритиковала Наталью Денисенко / Скриншот из инстаграм-сторис

Надин Головчук (победительницу "Холостяка") обвинили в жестоком обращении с животным

В 9 выпуске 14 сезона "Холостяка" девушка показала свое детское фото, где держит собаку за шерсть и улыбается. Впоследствии ту же фотографию опубликовала в соцсетях и написала, что "так будет с каждым хейтером".

Надин Головчук с собакой / Скриншот из инстаграма модели

После обнародования фото Надин раскритиковали в Threads. На ситуацию, в частности, обратили внимание в UAnimals.

Это не юмор, а жестокость. И реакция родителей на нее формирует дальнейшее мировосприятие ребенка. Воспитывайте гуманность и учите заботе, а не боли,

– отметили в организации по защите животных и окружающей среды.

Конфликт между телеканалом СТБ и стримерами

На днях телеканал СТБ подал жалобы (забастовки) на канал Филиппа Трембы и Марии Нетрембы, которые смотрели реалити-шоу "Холостяк" на платформе Twitch.

И ситуация вызвала волну возмущения, ведь все выглядит очень странно. Трембы транслировали "Холостяка" уже второй год подряд, и раньше это не вызывало никаких проблем. Мало того, СТБ взаимодействовал со стримерами в соцсетях: комментировал их видео в тикток с реакциями на шоу.

Однако во время текущего сезона, именно перед финалом, канал внезапно прислал две забастовки без предупреждения.

Третья забастовка может привести к безвозвратной блокировке канала.

Филип Тремба в своем телеграм-канале отметил, что не один раз обращался к СТБ за официальным разрешением на трансляцию шоу, однако его запросы просто игнорировали.

Стример не получил ответа от пердставников канала по заявленным жалобам, однако в соцсетях вышел на связь неизменный ведущий "Холостяка" – Григорий Решетник, обвинив пару нарушении авторских прав, и заявил, что СТБ не будет предоставлять разрешений на трансляцию выпусков "Холостяка".

В скандал решил вмешаться Михаил Лебига. Стример заявил, что если Григорий Решетник "будет п*здить", то он рассекретит победительницу 14 сезона проекта "Холостяк".

Вы еще раз доказали, что телик – это ху*та. Мне каналы наоборот респектуют, что стримлю такую х*йню. Да по всему миру это окей, каналы сотрудничают и еще и платят деньги, чтобы их проекты смотрели на стримах. А вы въехали в штангу, поздравляю,

– написал Лебига в Threads.

Впоследствии представители телеканала связались с Филиппом.

Созванивались с СТБ, познакомились, обсудили все, что несется. Они действительно знали, что мы стримим "Холостяка" и им было это ок, но страйки пришли от авторов оригинального The Bachelor. О забастовках команда СТБ была даже не в курсе,

– рассказал стример в Threads.

Вот таким выдался конец 2025 года. Надеемся, что в новом году в украинском шоу-бизнесе будет несколько спокойнее.