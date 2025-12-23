Наталья рассказала, какой была ее реакция на поступок мужчыни. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "РадиоЛюкс".

Как оказалось, Денисенко не знала, что Юрий выйдет на паркет "Танцев со звездами", чтобы публично признаться ей в любви. Она думала, что он просто поздравит ее после выступления.

Он поддерживал меня, переживал во время подготовки к номеру, видел, что я плачу, приходил на репетиции. И я ему дала билет. Для меня было неожиданно, что он выйдет и скажет, что это моя Наташа любимая. Мне было очень приятно. Считаю, что когда человек признается тебе в любви, то это приятно. Тем более это человек, который тебе нравится,

– отметила актриса.

Заметим, что выпуск, в котором Наталья Денисенко выступила на сцене танцевального шоу, выйдет 28 декабря. "Танцы со звездами" будут транслировать на телеканале 1+1. Об этом сообщили на инстаграм-странице проекта.

Что известно об отношениях Денисенко и Савранского?