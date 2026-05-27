Манекенщик Юрий Савранский рассказал, что имеет право выезжать, ведь его освободили от службы еще задолго до начала войны. Он поделился деталями в комментарии "ТСН. Гламур".

Юрий Савранский рассказал, что поступал в военное высшее учебное заведение. Это было еще до 2014 года, поэтому он принимал решение по зову сердца.

"Это для меня такая, не очень приятная история, потому что я имею военное образование. Я поступал в вуз по стопам своего брата, в военный институт в Киеве. Собственно, перед подписанием распределения в части меня освободили от службы по состоянию здоровья. Это для меня была неожиданная новость, потому что у меня были определенные планы", – признался любимый Денисенко.

Денисенко и Савранский на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы

Мужчина добавил, что не будет вдаваться в детали. Но рассказал, что во время медицинской комиссии у него обнаружили болезнь.

Я не хочу освещать, но если коротко, то на медкомиссии у меня нашли врожденную болезнь. Эта тема для меня болезненная, потому что у меня были планы. Но у меня есть законные основания выезжать,

– сказал Савранский.

Что следует знать об отношениях пары?

О новом романе Наталки Денисенко начали сплетничать после развода с Андреем Фединчиком. Когда актриса подтвердила разрыв брака, Юрий Савранский публично признался ей в любви.

Сейчас пара не спешит жить вместе, но они много времени проводят в одной компании. В частности, недавно они побывали в романтическом отпуске на Тенерифе.

Наталка Денисенко воспитывает сына от предыдущего брака, у Савранского также есть сын и дочь.