Поездка сразу привлекла внимание поклонников, ведь у многих возник вопрос, как мужчине удалось выехать из Украины во время военного положения. Впоследствии Савранский на своей странице в инстаграме прокомментировал ситуацию.

Сейчас Юрий вместе с Натальей Денисенко находится на острове Тенерифе – это самый большой из Канарских островов в Атлантическом океане у побережья Африки, который входит в состав Испании.

Савранский объяснил, что его выезд за границу является полностью законным. По его словам, он имеет официальное освобождение от военной службы, однако подробностей относительно оснований он не раскрывал.

Ожидаемо много вопросов относительно моего выезда. Этот выезд, как и все мои прошлые выезды во время полномасштабного вторжения, абсолютно законны. Я освобожден от военной службы, по определенным основаниям еще задолго до 2022 года,

– написал манекенщик в сторис и показал фото с любимой.

Юрий Савранский объяснил, как уехал из Украины во время полномасштабного вторжения / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто такой Юрий Савранский?

Мужчина родился 4 мая 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Долгое время он не был публичным человеком, ведь большую часть своей жизни посвящал бизнесу.

В медиапространстве Савранский стал более известным благодаря отношениям с актрисой Натальей Денисенко и участию в различных публичных проектах. Кроме предпринимательства, он работает моделью и пробует себя в кино – в частности появился в эпизодической роли в фильме "Когда ты разведёшься?".

Юрий ранее был женат и имеет двоих детей – сына и дочь.