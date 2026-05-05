Поїздка одразу привернула увагу шанувальників, адже у багатьох виникло питання, як чоловікові вдалося виїхати з України під час воєнного стану. Згодом Савранський на своїй сторінці в інстаграмі прокоментував ситуацію.

Цікаво Синьо-жовтий look Гейлі Бібер і не тільки: найяскравіші образи зірок на Met Gala-2026

Зараз Юрій разом із Наталкою Денисенко перебуває на острові Тенерифе – це найбільший із Канарських островів в Атлантичному океані біля узбережжя Африки, який входить до складу Іспанії.

Савранський пояснив, що його виїзд за кордон є повністю законним. За його словами, він має офіційне звільнення від військової служби, однак подробиць щодо підстав він не розкривав.

Очікувано багато запитань стосовно мого виїзду. Цей виїзд, як і всі мої минулі виїзди під час повномасштабного вторгнення, абсолютно законні. Я звільнений від військової служби, через певні підстави ще задовго до 2022 року,

– написав манекенник в сторіс і показав фото з коханою.

Юрій Савранський пояснив, як виїхав з України під час повномасштабного вторгнення / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто такий Юрій Савранський?

Чоловік народився 4 травня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Довгий час він не був публічною людиною, адже більшу частину свого життя присвячував бізнесу.

У медіапросторі Савранський став більш відомим завдяки стосункам з акторкою Наталкою Денисенко та участі в різних публічних проєктах. Окрім підприємництва, він працює моделлю та пробує себе в кіно – зокрема з'явився в епізодичній ролі у фільмі "Коли ти розлучишся?".

Юрій раніше був одружений і має двох дітей – сина та доньку.