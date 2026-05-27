Манекенник Юрій Савранський розповів, що має право виїжджати, адже його звільнили від служби ще задовго до початку війни. Він поділився деталями в коментарі "ТСН. Гламур".

Юрій Савранський розповів, що вступав у військовий вищий навчальний заклад. Це було ще до 2014 року, тож він приймав рішення за покликом серця.

"Це для мене така, не дуже приємна історія, бо я маю військову освіту. Я вступав до вишу стопами свого брата, у військовий інститут у Києві. Власне, перед підписанням розподілення в частини мене звільнили від служби за станом здоров'я. Це для мене була неочікувана новина, бо у мене були певні плани", – зізнався коханий Денисенко.

Денисенко і Савранський на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Чоловік додав, що не буде вдаватися в деталі. Але розповів, що під час медичної комісії у нього виявили хворобу.

Я не хочу висвітлювати, але якщо коротко, то на медкомісії в мене знайшли вроджену хворобу. Ця тема для мене болісна, бо у мене були плани. Але у мене є законні підстави виїжджати,

– сказав Савранський.

Що слід знати про стосунки пари?

Про новий роман Наталки Денисенко почали пліткувати після розлучення з Андрієм Федінчиком. Коли акторка підтвердила розрив шлюбу, Юрій Савранський публічно зізнався їй у коханні.

Наразі пара не поспішає жити разом, але вони багато часу проводять в одній компанії. Зокрема, нещодавно вони побували у романтичній відпустці на Тенерифе.

Наталка Денисенко виховує сина від попереднього шлюбу, в Савранського також є син і донька.