Павел Табаков рассказал, что за два месяца до полномасштабного вторжения прошел обследование. У певца обнаружили рак лимфатической системы между третьей и четвертой стадией. Врачи сказали, что мужчине нужно срочно пройти лечение в Украине или за рубежом.

Пошел в церковь, общался со священниками. Я ездил в разные монастыри, потому что я человек верующий. Я пытался в вере найти силу, чтобы пережить этот удар,

– поделился Табаков.

Врачи говорили артисту, что можно попробовать лечиться в Украине, но он принял решение ехать в Польшу в город Гданьск, где было экспериментальное лечение. Семья поддержала Табакова.

Два с половиной года мы провели в городе Гданьск. Я прошел полный курс лечения. Каждый день я благодарю Господа, что жив,

– отметил певец.

Табаков рассказал, что лечился в Польше бесплатно, ведь находился в стране в статусе беженца. Мужчина проходил химиотерапию. Журналистка спросила у Павла, вылечился ли он полностью.

Надеюсь, что да. Но я постоянно должен быть под контролем: сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей и проходить КТ раз в год,

– ответил он.

Отметим! В прошлом году в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Интересные люди с Iryna Hers", Павел Табаков рассказывал, что имеет возможность выезжать из Украины за границу из-за лечения, но деталями не поделился.

Коротко о Павле Табакове