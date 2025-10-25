На первой вечеринке Тарас Цимбалюк пригласил Виточку и еще двух участниц на общение. Тогда девушка и призналась, что пережила онкологию, передает 24 Канал.

Не пропустите Первое свидание, слезы, интриги и церемония роз: как прошел 2 выпуск 14 сезона "Холостяка"

У меня в 19 лет диагностировали рак щитовидной железы. Я едва не умерла тогда. Я могла задохнуться. Я горжусь тем, что прошла эту историю достойно,

– поделилась Виточка Зварич.

Тогда девушка не знала, что рак щитовидной железы чаще всего излечивается.

Мне часто пишут женщины. У меня может не хватать времени, но каждой расскажу, что и как, чтобы не переживали, потому что я сама была в таком состоянии в 19 лет. Не было никого рядом с таким опытом. Мне важно этим делиться,

– отметила будущий этнолог.

В инстаграме Виточка Зварич также рассказала, что у нее было осложнение, девушка "едва не задохнулась собственной кровью". Однако даже в реанимации пытались сохранять позитив.

Виточка Зварич о раке / Скриншот из инстаграма

В 19 лет Виточке диагностировали рак / Скриншот из инстаграма

Виточка Зварич покинула проект "Холостяк"