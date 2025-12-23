І зробили це в незвичайний спосіб. Lida Lee розповіла про свої стосунки мовою пісні. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.

Lida Lee запрем'єрила трек про кохання "Схожі". У кліпі до пісні з'явися Даніель Салем. У відеороботі вони з Лідою показують спільний побут: вечори за фільмами, прогулянки з собаками, сміх і дурощі на кухні.

Саме зараз ми обоє відчули, що готові поділитися нашою історією. Такою, якою вона є насправді – простою, ніжною, справжньою. Без макіяжу, без сценарію. Ми щасливі разом і хочемо передати вам частинку цього тепла та світла,

– наголосила Lida Lee.

Lida Lee – "Схожі": дивіться відео онлайн

Крім того, співачка опублікувала спільне фото з чоловіком в інстаграм, додавши підпис: "Більше не друзі...".

Що відомо про стосунки Lida Lee та Даніеля Салема?