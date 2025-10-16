Их встреча состоялась в Виндзорском замке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.
К слову Принц Уильям наградил известного британского актера рыцарским орденом
Принц Уильям и наследный принц Хусейн выбрали для важного разговора темно-синие костюмы, белые рубашки и галстуки. Зато принцесса Кейт надела молочную блузку с бантом на шее и костюм песочного цвета от бренда Roland Mouret, дополнив коричневыми туфлями-лодочками от Ralph Lauren.
Ее Высочество уложила волосы локонами и сделала макияж.
Принц и принцесса Уэльские, принц Хусейн и принцесса Раджва / Фото из инстаграма принца Хусейна
Принцесса Раджва вместо этого выбрала белоснежную рубашку, черный топ-корсет на пуговицах и прямые брюки. Ее образ дополнила черная сумочка и серебряные серьги-подвески. Принцесса собрала волосы в хвост и также сделала легкий макияж.
Рады приветствовать сегодня утром в Виндзоре Его Королевское Высочество наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллу II и Ее Королевское Высочество принцессу Раджву,
– написали принц и принцесса Уэльские.
Принц и принцесса Уэльские и принц Хусейн с женой: видео
Напомним, около месяца назад Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж и предстала с новым цветом волос, пишет Vogue.
Предыдущие образы принцессы Уэльской
- На встречу с волонтерами и семьями Кейт Миддлтон надела стильный костюм оливкового цвета от дизайнера Виктории Бекхэм.
- Для торжественного банкета по случаю визита Трампов принцесса выбрала вечернее платье, которое вручную расшито золотым кружевом Шантильи.
- Кейт Миддлтон надела украшения покойной Елизаветы II на прощание с герцогиней Кентской.