Их встреча состоялась в Виндзорском замке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

К слову Принц Уильям наградил известного британского актера рыцарским орденом

Принц Уильям и наследный принц Хусейн выбрали для важного разговора темно-синие костюмы, белые рубашки и галстуки. Зато принцесса Кейт надела молочную блузку с бантом на шее и костюм песочного цвета от бренда Roland Mouret, дополнив коричневыми туфлями-лодочками от Ralph Lauren.

Ее Высочество уложила волосы локонами и сделала макияж.



Принц и принцесса Уэльские, принц Хусейн и принцесса Раджва / Фото из инстаграма принца Хусейна

Принцесса Раджва вместо этого выбрала белоснежную рубашку, черный топ-корсет на пуговицах и прямые брюки. Ее образ дополнила черная сумочка и серебряные серьги-подвески. Принцесса собрала волосы в хвост и также сделала легкий макияж.

Рады приветствовать сегодня утром в Виндзоре Его Королевское Высочество наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллу II и Ее Королевское Высочество принцессу Раджву,

– написали принц и принцесса Уэльские.

Принц и принцесса Уэльские и принц Хусейн с женой: видео

Напомним, около месяца назад Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж и предстала с новым цветом волос, пишет Vogue.

Предыдущие образы принцессы Уэльской