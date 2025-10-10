Кейт Миддлтон посетила программу Home-Start Oxford – благотворительную организацию, которая поддерживает родителей и детей на протяжении первых лет семейной жизни. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.

Смотрите также Принц Уильям наградил известного британского актера рыцарским орденом

Home-Start Oxford в своей работе используют анимационные фильмы, созданные этим летом. Участие в их разработке принимала и сама принцесса Кейт. Поэтому на встрече она общалась с волонтерами и семьями и наблюдала, как ленты влияют на родителей и детей.



Кейт Миддлтон пообщалась с семьями / Фото из инстаграма королевской семьи

Принцесса Уэльская прибыла в Оксфорд в изысканном осеннем образе. Она выбрала монохромный брючный костюм оливкового цвета от бренда Victoria Beckham. Вероятно, Кейт Миддлтон решила поддержать дизайнера не просто так. Ведь на днях состоялась премьера документального сериала о Виктории Бекхэм.

Образ Кейт Миддлтон дополнили золотые украшения: подвеска и серьги. Также она сделала макияж и уложила волосы в локоны.



Кейт Миддлтон пообщалась с семьями / Фото из инстаграма королевской семьи

Как связана королевская семья с семьей Бекхэмов?