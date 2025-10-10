Кейт Міддлтон відвідала програму Home-Start Oxford – благодійну організацію, яка підтримує батьків і дітей упродовж перших років сімейного життя. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм королівської сім'ї.

Дивіться також Принц Вільям нагородив відомо британського актора лицарським орденом

Home-Start Oxford у своїй роботі використовують анімаційні фільми, створені цього літа. Участь у їхній розробці брала й сама принцеса Кейт. Тож на зустрічі вона спілкувалась з волонтерами та сім'ями й спостерігала, як стрічки впливають на батьків та дітей.



Кейт Міддлтон поспілкувалася з сім'ями / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принцеса Уельська прибула в Оксфорд у вишуканому осінньому образі. Вона обрала монохромний штанний костюм оливкового кольору від бренду Victoria Beckham. Ймовірно, Кейт Міддлтон вирішила підтримати дизайнерку не просто так. Адже днями відбулась прем'єра документального серіалу про Вікторію Бекхем.

Образ Кейт Міддлтон доповнили золоті прикраси: підвіска та сережки. Також вона зробила макіяж та вклала волосся у локони.



Кейт Міддлтон поспілкувалася з сім'ями / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як пов'язана королівська сім'я з родиною Бекхемів?