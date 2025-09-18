Чаще всего в объектив камер попадала именно Кейт Миддлтон, ведь образ принцессы точно не мог остаться без внимания, пишет Show24.

Кейт известна тем, что обожает выбирать платья от британских дизайнеров, чтобы поддержать их деятельность. И вчерашний вечер не стал исключением. Принцесса надела роскошное вечернее платье от Phillipa Lepley, которое вручную расшито золотым кружевом Шантильи.

Также Миддлтон выбрала туфли от Aquazzura и клатч Anya Hindmarch. Образ довершила любимой тиарой "Узелки любви". Когда-то ее носила покойная принцесса Диана, а Кейт стала первой, кто надел тиару после смерти женщины.

Вообще украшение было создано для бабушки Елизаветы II – Марии Текской в 1914 году. Изготовлением занимался ювелирный дом Garrad, который добавил к тиаре жемчуг и бриллианты.

Также принцесса надела бриллиантовые серьги, а ее муж – принц Уильям, был одет в классический черный смокинг в соответствии с протоколом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty images

В соцсетях супруги представили официальный совместный портрет, который уже собрал немало слов восторга.

На банкете принцесса сидела рядом с президентом США – Дональдом Трампом.

Кейт Миддлтон сидела на банкете рядом с Дональдом Трампом / Фото Getty images

