Найчастіше в об'єктив камер попадала саме Кейт Міддлтон, адже образ принцеси точно не міг залишитись без уваги, пише Show24.
Кейт відома тим, що обожнює обирати сукні від британських дизайнерів, щоб підтримати їхню діяльність. І вчорашній вечір не став виключенням. Принцеса одягла розкішну вечірню сукню від Phillipa Lepley, яка вручну розшита золотим мереживом Шантильї.
Також Міддлтон обрала туфлі від Aquazzura і клатч Anya Hindmarch. Образ довершила улюбленою тіарою "Вузлики кохання". Колись її носила покійна принцеса Діана, а Кейт стала першою, хто одягнув тіару після смерті жінки.
Взагалі прикрасу було створено для бабусі Єлизавети II – Марії Текської у 1914 році. Виготовленням займався ювелірний дім Garrad, який додав до тіари перли й діаманти.
Також принцеса одягла діамантові сережки, а її чоловік – принц Вільям, був одягнутий у класичний чорний смокінг відповідно до протоколу.
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty images
У соцмережах подружжя представило офіційний спільний портрет, який уже зібрав чимало слів захвату.
На банкеті принцеса сиділа поруч президента США – Дональда Трампа.
Кейт Міддлтон сиділа на банкеті поруч із Дональдом Трампом / Фото Getty images
Останні вишукані образи Кейт Міддлтон
- Кейт Міддлтон віддала останню шану герцогині Кентській, одягнувши прикраси покійної Єлизавети II, зокрема чотирирядне кольє з перлів і діамантів та сережки від Garrard, а також чорну сукню-пальто від Catherine Walker з бантом на комірі та капелюх від Jane Taylor.
- На початку вересня принцеса з'явилася на публіці з новим кольором волосся, яке стало набагато світлішим. Раніше Кейт Міддлтон була з каштаново-коричневим волоссям, що мало проділ по центру та легкі хвилі. Зараз же проділ на боці, а кінчики волосся мають чіткі завитки.
- Час від часу принцеса Уельська любить повторювати образи принцеси Діани. Нещодавно Міддлтон повторила образ свекрухи 1986 року, одягнувши чорний костюм та білу сорочку.