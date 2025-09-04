Новий вихід принцеси Уельської по-особливому привернув увагу преси та публіки. Все через несподівану зміну іміджу, пише Show 24 з посиланням на Vogue.

Кейт Міддлтон з'явилась з новим кольором волосся, що межує з блондом. Її локони стали набагато світлішими, ніж були до того. Раніше принцеса Уельська була з каштаново-коричневим волоссям, що мало проділ по центру і легкі хвилі. Зараз же проділ на боці, а кінчики волосся мають чіткі завитки.

Минулого року Кейт Міддлтон повернулась до королівських обов'язків після успішної хімієтерапії. З того часу вона почала поступово висвітлювати волосся, переходячи до попелясто-русявого відтінку. Вочевидь, принцеса Уельська мала натхнення з новим настроєм та іміджем відзначити осінній період.

Щодо образу принцеси Кейт, вона одягнула білосніжну сорочку, темно-сині прямі штани та коричневий блейзер.

