Новый выход принцессы Уэльской по-особенному привлек внимание прессы и публики. Все из-за неожиданной смены имиджа, пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.
Кейт Миддлтон появилась с новым цветом волос, граничащим с блондом. Ее локоны стали намного светлее, чем были до того. Ранее принцесса Уэльская была с каштаново-коричневыми волосами, что имели пробор по центру и легкие волны. Сейчас же пробор на боку, а кончики волос имеют четкие завитки.
В прошлом году Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после успешной химиотерапии. С тех пор она начала постепенно осветлять волосы, переходя к пепельно-русому оттенку. Очевидно, принцесса Уэльская имела вдохновение с новым настроением и имиджем отметить осенний период.
Относительно образа принцессы Кейт, она надела белоснежную рубашку, темно-синие прямые брюки и коричневый блейзер.
Кейт Миддлтон болела раком
- Принцесса Уэльская год назад сообщила, что в марте 2024 у нее диагностировали рак. Задолго до этого она отошла от королевских обязанностей и появлений на публике.
- Уже в сентябре 2024 Кейт Миддлтон заявила, что завершила курс лечения. Она поделилась трогательным видео с мужем и детьми. А в январе объявила, что у нее наступила ремиссия.
- Постепенно принцесса Кейт возвращалась к обязанностям члена королевской семьи. Она посещала мероприятия, события и появлялась на публике все чаще, удивляя своими образами.