Новый выход принцессы Уэльской по-особенному привлек внимание прессы и публики. Все из-за неожиданной смены имиджа, пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.

Кейт Миддлтон появилась с новым цветом волос, граничащим с блондом. Ее локоны стали намного светлее, чем были до того. Ранее принцесса Уэльская была с каштаново-коричневыми волосами, что имели пробор по центру и легкие волны. Сейчас же пробор на боку, а кончики волос имеют четкие завитки.

В прошлом году Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после успешной химиотерапии. С тех пор она начала постепенно осветлять волосы, переходя к пепельно-русому оттенку. Очевидно, принцесса Уэльская имела вдохновение с новым настроением и имиджем отметить осенний период.

Относительно образа принцессы Кейт, она надела белоснежную рубашку, темно-синие прямые брюки и коричневый блейзер.

Кейт Миддлтон болела раком