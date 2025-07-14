Королевский синий цвет объединял всю семью на финале Уимблдона. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Принцесса Уэльская предстала в изысканном длинном платье синего цвета с V-образным вырезом, рюшей на плечах и небольшим бантиком (это брошь с цветами Уимблдона), а талию подчеркнул тонкий пояс. Также Кейт выбрала замшевые туфли-лодочки светло-коричневого оттенка.

Образ дополняло массивное золотое колье, украшенное круглой подвеской, пара золотых сережек от Cartier и часы Cartier Bleu. Но это были не единственные аксессуары – также Кейт Миддлтон взяла с собой соломенную шляпу LK Bennett с черной лентой.

Принцесса уложила волосы локонами и завершила аутфит легким макияжем.



Кейт Миддлтон с семьей / Фото из инстаграма королевской семьи

Также на финале Уимблдона присутствовал принц Уильям с сыном принцем Джорджем – оба предстали в синих костюмах. Принцесса Шарлотта выбрала белое платье, а вот самый младший принц Луи пропустил событие.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на женском финале Уимблдонского турнира. На это событие она выбрала монохромный наряд цвета слоновой кости: плиссированную юбку и блейзер с поясом на талии.