Кейт Миддлтон встретили аплодисментами, когда она заняла свое место в королевской ложе на Центральном корте. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Elle.

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Для Уимблдона Кейт Миддлтон выбрала наряд в цвете слоновой кости. Она надела блейзер, подпоясанный поясом на талии, и плиссированную юбку до икр, а обула остроносые туфли на каблуках.

Принцесса Уэльская дополнила свой образ маленькими серьгами, золотыми браслетом и часами, а в руках держала плетеную сумочку.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне / Фото Getty Images

Кейт элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив, и сделала естественный макияж. К блейзеру был прикреплен фиолетово-зеленый бант Уимблдона. В 2016 году королева Елизавета II назначила невестку меценаткой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир / Фото Getty Images

В конце концов принцесса Уэльская вручила трофей польской теннисистке Свёнтек.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон встретилась с Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Она появилась на публике в платье от Dior и шляпке, которую создала британский дизайнер Jess Collett.

Президент и первая леди Франции находились в Великобритании с трехдневным визитом.