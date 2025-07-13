Кейт Міддлтон зустріли оплесками, коли вона зайняла своє місце в королівській ложі на Центральному корті. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Elle.

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Для Вімблдону Кейт Міддлтон обрала вбрання у кольорі слонової кістки. Вона одягла блейзер, підперезаний поясом на талії, і плісовану спідницю до литок, а взула гостроносі туфлі на підборах.

Принцеса Уельська доповнила свій образ маленькими сережками, золотими браслетом та годинником, а в руках тримала плетену сумочку.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні / Фото Getty Images

Кейт елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши, та зробила природний макіяж. До блейзера був прикріплений фіолетово-зелений бант Вімблдону. У 2016 році королева Єлизавета II призначила невістку меценаткою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.

Кейт Міддлтон відвідала Вімблдонський турнір / Фото Getty Images

Зрештою принцеса Уельська вручила трофей польській тенісистці Свьонтек.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон зустрілася з Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит. Вона з'явилася на публіці у сукні від Dior та капелюшку, який створила британська дизайнерка Jess Collett.

Президент та перша леді Франції перебували у Великій Британії з триденним візитом.