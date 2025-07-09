На авиабазу в Нортголт, что в Лондоне, принцесса Уэльская прибыла в платье от Dior, которое очаровало нежным пастельным оттенком, а шляпку, которая дополнила образ, создала британский дизайнер Jess Collett, пишет Show24 со ссылкой на Tatler.

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Кейт Миддлтон довольно редко выбирает для публичных выходов наряды французских брендов.

Кейт Миддлтон в платье от Dior / Фото Getty images

Принцесса Уэльская сделала красивый жест, дополнив образ жакетом в тон платья, который является копией того, что в 1974 году создал Кристиан Диор. Кроме того, Кейт надела ожерелье и серьги с жемчугом, которые принадлежали покойной принцессе Диане.

Отметим, что на аукционах продано много вещей и украшений принцессы Дианы. Часть денег от продажи с одного колье даже обещали передать на восстановление разрушенных городов в Украине.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty images

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с президентской четой Франции / Фото Getty images

После официальной встречи президентская чета и принц и принцесса Уэльские отправились в Виндзор, где встретились с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Последний раз государственный визит президента Франции в Великобританию происходил еще в далеком 2008 году. Тогда Елизавета II встречалась с тогдашним президентом Николя Саркози и его женой Карлой Бруни.