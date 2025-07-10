Принцесса Уэльская для банкета и встречи с Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит выбрала длинное платье темно-красного цвета с разрезами на руках, пишет Show24.

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Кейт дополнила образ распущенными волосами, тиарой и серьгами, которые гармонируют с выбранным стилем. А принц Уильям выбрал черный смокинг, белую рубашку и бабочку такого же цвета.

Королевская чета идеально подобрала тона, которые подходят друг другу. А подпись к фото была довольно лаконичной.

Готовы к тому, чтобы пообещать, что государственный банкет в Виндзоре в этот вечер будет прекрасным,

– говорится в заметке.

Во время банкета Эммануэль Макрон сидел рядом с королем Чарльзом III и принцессой Уэльской. К слову, президент Франции также надел черный костюм и белую рубашку, как того требует этикет.

Банкет в Виндзоре / Фото Getty images

Напомним, что президентскую чету принцесса Уэльская встречала в платье от Dior, которое дополнила жакетом и ожерельем и серьгами, которые принадлежали покойной принцессе Диане.