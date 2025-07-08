Джастин Бибер опубликовал в инстаграме серию романтических фото, где позирует с женой. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его страницу.

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На этих фотографиях супруги появились на фоне заката и водоема. Они нежно обнимались и улыбались. К тому же Джастин Бибер оставил под снимками трогательную подпись.

Моя навсегда и навеки,

– написал музыкант.

Джастин Бибер с женой Хейли / Фото из инстаграма Джастина Бибера

Ранее Хейли Бибер тоже опровергала слухи об их разводе. Она делилась видео, на котором было заметно ее кольцо. Ранее модель выходила в свет без кольца.

Почему в сети сплетничали об их разводе

Уже несколько недель поведение Джастина Бибера и его беспорядочные сообщения в соцсетях тревожили фанов. В День отца он снова опубликовал ряд постов, где одна из подписей имела оскорбительные слова. Фаны предположили, что они адресуются Хейли. К тому же модель не поздравила его с праздником публично.

Также Хейли Бибер давно не показывала Джастина в своих соцсетях, а сам певец резко вспомнил о ссоре с женой, когда она появилась на обложке Vogue.

СМИ предположили, что Джастин и Хейли действительно могли расстаться. По мнению прессы, это могло произойти, когда модель продала свой косметический бренд. Ведь в случае развода она оставила бы держать средства себе.