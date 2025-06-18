Вероятно, в браке между Джастином и Хейли Бибер наступил кризис. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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В сети заметили, что певец сделал около 20 беспорядочных сообщений в День отца. В одном из них он похвастался ценным подарком – новыми часами Audemars Piguet – и странно подписал фото: "С Днем отца меня, маленькая шл**ндро". Фаны предположили, что оскорбительные слова были адресованы Хейли.

Это бы можно было назвать шуткой, однако Хейли в ответ не поздравила его с Днем отца, хотя лента инстаграма в этот праздник была переполнена трогательными сообщениями.

Кроме того, Хейли Бибер в День матери публиковала ряд фото с сыном, но ни на одной не было мужа. Поэтому поклонники предполагают: пара развелась и просто встречается, чтобы воспитывать общего ребенка.



Семья Биберов / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Предыдущие сообщения или комментарии Джастина Бибера также тревожили сеть и провоцировали слухи о разводе: певец писал, что День матери – это "ужас", грубо высказался о ссоре с женой, когда она появилась на обложке Vogue.

По предположениям СМИ, супруги могли разойтись, когда Хейли продала свой косметический бренд Rhode. Если пара уже на этот момент развелась, модель могла бы оставить все полученные средства себе, а не делить с Джастином как приобретенную в браке собственность.

Джастин Бибер недавно также опубликовал сообщение, где признался, что "разбит и истощен" от постоянных мыслей.

Люди говорят, что мне нужно лечиться? Вы думаете, что если бы я мог, я бы не сделал этого? Я знаю, что я сломлен. Я знаю, что у меня проблемы с гневом,

– написал певец.

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