Ймовірно, у шлюбі між Джастіном та Гейлі Бібер настала криза. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.
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У мережі помітили, що співак зробив близько 20 безладних дописів у День батька. В одному з них він похизувався коштовним подарунком – новим годинником Audemars Piguet – та дивно підписав фото: "З Днем батька мене, маленька шл**ндро". Фани припустили, що образливі слова були адресовані Гейлі.
Це б можна було назвати жартом, однак Гейлі у відповідь не привітала його з Днем батька, хоч стрічка інстаграму в цей свято була переповнена зворушливими дописами.
Окрім того, Гейлі Бібер у День матері публікувала низку фото з сином, але на жодній не було чоловіка. Тому шанувальники припускають: пара розлучилась і просто зустрічається, щоб виховувати спільну дитину.
Сім'я Біберів / Фото з інстаграму Гейлі Бібер
Попередні дописи чи коментарі Джастіна Бібера також тривожили мережу й провокували чутки про розлучення: співак писав, що День матері – це "жах", грубо висловився про сварку з дружиною, коли вона з'явилася на обкладинці Vogue.
За припущеннями ЗМІ, подружжя могло розійтися, коли Гейлі продала свій косметичний бренд Rhode. Якщо пара вже на цей момент розлучилась, модель могла б залишити всі отримані кошти собі, а не ділити з Джастіном як набуту в шлюбі власність.
Джастін Бібер нещодавно також опублікував допис, де зізнався, що "розбитий і виснажений" від постійних думок.
Люди кажуть, що мені потрібно лікуватися? Ви думаєте, що якби я міг, я б не зробив цього? Я знаю, що я зламаний. Я знаю, що в мене проблеми з гнівом,
– написав співак.
Що відомо про стосунки пари
- Джастін та Гейлі вперше зустрілись у 2009 році. Їх познайомив батько дівчини, актор Стівен Болдвін. На той час Гейлі була фанаткою співака.
- Після 12-тижневого роману та багатьох років спілкування пара одружилась – це сталося у вересні 2018 року. Через рік пара зіграла пишне весілля.
- 9 травня 2024 року Джастін та Гейлі оновили свої шлюбні обітниці та оголосили, що стануть батьками. У серпні народився їхній син Джек Блюз.