Общественное мнение не стоит недооценивать, ведь именно оно формирует образ известного человека, его позицию, мысли, стиль и многие другие качества. Однако, чтобы лучше разобраться с тем, как аудитория влияет на судьбу звезды, стоит обратиться к конкретным примерам из истории мирового шоу-бизнеса в материале Show24.

Бритни Спирс

Мы уже неоднократно упоминали историю Бритни, которая попала под "власть" собственного отца, потеряв право на свободную жизнь и принятие самостоятельных решений. Напомним, что в 2007 году у певицы произошел психоэмоциональный срыв, что стал поводом для того, что исполнительница длительное время не могла распоряжаться ни своими средствами, ни личной жизнью. В 2021 году начались протесты преданных поклонников артистки, которые проходили под лозунгом #FreeBritney. Такие выступления проходили как в онлайн, так и в офлайн формате.

И это сработало, ведь суд постановил снять опекунство отца над дочерью. И хотя Бритни не планирует возвращаться на большую сцену, но эта история стала примером того, как преданные фаны могут помочь тебе завоевать право на собственные решения.

Бритни Спирс в 2015 году / Фото Getty images

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт – одна из самых феноменальных звезд 21 века. Кроме того, что ее заработки достигли безумных сумм, так еще и фан-база является одной из крупнейших в мире. Однако не все так гладко было в жизни артистки. Больше всего ее подкосила история с Канье Уэстом.

В 2009 году Тейлор наградили премией от MTV Video Music Awards за лучшее женское видео на песню You Belong with Me. Во время ее речи на сцену вышел рэпер Канье Уэст, который прервал выступление и сказал, что это Бейонсе сняла лучшее видео.

Kanye West Interrupts Taylor Swift at the 2009 MTV Video Music Awards: смотрите видео онлайн

После этого рэпер позвонил Тейлор и попросил прощения за свой поступок, но впоследствии забрал слова обратно, отметив, что сделал это под давлением фанатов.

Тогда же между артистами разгорелась вражда. Они начали писать песни, где можно было заметить ссылки друг к другу. Например, в 2016 году Канье выпустил видеоработу Famous. В ней были изображены обнаженные знаменитости. По одной из сторон лежала Ким Кардашьян, а по второй – Тейлор.

Впоследствии певица призналась, что на нее очень негативно повлиял этот скандал. Она год не выходила из дома и отталкивала людей, потому что больше никому не доверяла.

Но тогда фанаты не оставили свою любимицу наедине. В 2017 году Тейлор вернулась с альбомом Reputation, который буквально переосмыслил образ "жертвы" и сделал ее еще сильнее. Фан-база стала броней против скандалов и продолжает ею быть и сегодня.

Тейлор Свифт / Фото Getty images

Джонни Депп

Все хорошо помнят историю, когда бывшая жена актера Эмбер Херд, обвинила его в домашнем насилии. После таких обвинений Деппа отстранили из нескольких крупных проектов, к примеру: "Фантастические звери" и очередной части "Пиратов Карибского моря".

От так, волна хейта со стороны аудитории повлияла не только на имидж звезды, но и на карьеру. Однако суд пришел к выводу, что показания Эмбер Херд оказались ложными.

Эта история является ярким примером того, как хейтеры вынесли свои приговоры раньше суда, а вывод истории получился противоположный.

Напомним, что в мае этого года Эмбер Херд во второй раз стала мамой. У нее родилась двойня: девочка Агнес и мальчик Оушен.

Джонни Депп / Фото Getty images

Джастин Бибер и Селена Гомез

История этой пары стала одной из самых ярких и самых печальных за последние годы. Их отношения переживали взлеты и падения, примирение и окончательное расставание, что происходило на глазах у миллионов фанатов и хейтеров. И именно такая публичность сделала эту историю еще более болезненной для обоих.

Селена и Джастин встречались с 2010 по 2018 год с некоторыми перерывами. Фанаты Jelena не хотели мириться с расставанием пары, поэтому, после того, как Бибер женился на Хейли Болдуин, хейт посыпался уже на трех человек. В начале весны Хейли даже планировала подать в суд на блогеров и комментаторов за распространение сплетен и фейковой информации о ней.

Джастин Бибер / Фото Getty images

После разрыва Селена Гомес неоднократно подвергалась травле в соцсетях от хейтеров, и в реальной жизни от возгласов репортеров. Ее обвиняли в том, что она не смогла "удержать" Бибера или же в том, что "очень долго пользовалась его популярностью". Когда Джастин женился, то на странице в соцсетях появилось огромное количество комментариев вроде: "Ты никогда не будешь его женой" или "Он выбрал лучшую". Это все очень сильно расстраивало Селену, которая и так долгое время боролась с депрессией и болезнью (системная красная волчанка).

Системная красная волчанка – это аутоиммунная болезнь, способна поражать большинство органов и систем в теле человека. Она проявляется в комбинированных нарушениях работы иммунитета, которые приводят к воспалению соединительной ткани.



Фаны Селены решили защитить свою любимицу и "напали" на Хейли, обвиняя ее в том, что она "отбила" Джастина, хоть тогда пара уже не состояла в отношениях. Бибер даже просил остановить травлю своей жены, но в 2023 году хейтерство достигло своего пика: Хейли начала получать угрозы, а певец признавался, что такая ненависть ломает психику.

Джастин Бибер и Селена Гомес / Фото Getty images

Кроме того, последнее время в прессе ходят слухи, что супруги расстались.

История Селены и Джастина является примером того, как аудитория превращает реальные человеческие чувства в шоу, а после его финала не позволяет героям спокойно жить. Хейтеры оставляют эмоциональные шрамы, а фаны пытаются отстоять своего кумира.

Стоит добавить, что в эпоху цифровых технологий и социальных сетей фаны и хейтеры получают одинаково громкий голос. Поэтому звезды зависимы от настроений масс, как никогда раньше. Волна поддержки способна дать шанс на новую жизнь, а волна возмущения – перечеркнуть годы карьеры. Иногда любовь фанатов – это больше, чем PR, а хейт – мощнее любой критики.