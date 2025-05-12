Эмбер Херд стала мамой двойни и впервые показала детей. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.
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Важно заметить, что это уже третий ребенок Эмбер Херд. В апреле 2021 года на свет появилась ее дочь Уна Пейдж.
Что известно о личной жизни Эмбер Херд
- Актриса год состояла в браке с голливудской звездой Джонни Деппом. После их бурного развода развернулся громкий судебный процесс, где Херд обвиняла экс-супруга в насилии. Впрочем, суд вынес решение в пользу Деппа, признав обвинения клеветой и обязав актрису выплатить многомиллионную компенсацию.
- После судебного поражения Херд покинула США и поселилась в Испании. В ее биографии также есть роман с миллиардером Илоном Маском, с которым она встречала в 2017 году.
- Сейчас подробности об отце своих детей актриса держит в тайне.
Заметим, накануне наша редакция писала о том, как украинские звезды поздравили мам с Днем матери.