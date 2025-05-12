Ембер Герд стала мамою двійні та вперше показала дітей. Повідомляє Show 24 з посилання на інстаграм-сторінку акторки.

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Так, у День матері, який відзначають 11 травня, Ембер виставила фото своїх новонароджених сина та доньку. Дівчинку звуть Агнес, а хлопчика – Оушен.

Цього року я не можу передати словами, як я рада відсвяткувати поповнення у сім'ї, до якої я прагнула довгі роки... Коли чотири роки тому у мене народилася моя перша дівчинка Уна, мій світ змінився назавжди. Я думала, що не зможу більше радіти. Тепер мене переповнює радість утричі більша! Стати матір'ю самостійно, попри власні проблеми з фертильністю, було найскладнішим у моєму житті. Я безмежно вдячна за те, що змогла зробити цей вибір,
– підкреслила знаменитість.

Важливо зауважити, що це вже третя дитина Ембер Герд. У квітні 2021 року на світ з'явилася її донька Уна Пейдж.

Що відомо про особисте життя Ембер Герд

  • Акторка рік перебувала у шлюбі з голлівудською зіркою Джонні Деппом. Після їхнього бурхливого розлучення розгорнувся гучний судовий процес, де Герд звинувачувала ексчоловіка у насильстві. Втім, суд виніс рішення на користь Деппа, визнавши звинувачення наклепом та зобов'язавши акторку виплатити багатомільйонну компенсацію.
  • Після судової поразки Герд покинула США та оселилася в Іспанії. У її біографії також є роман з мільярдером Ілоном Маском, з яким вона зустрічала у 2017 році.
  • Наразі подробиці про батька своїх дітей акторка тримає в таємниці.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як українські зірки привітали матусь з Днем матері.