Ембер Герд стала мамою двійні та вперше показала дітей. Повідомляє Show 24 з посилання на інстаграм-сторінку акторки.
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Важливо зауважити, що це вже третя дитина Ембер Герд. У квітні 2021 року на світ з'явилася її донька Уна Пейдж.
Що відомо про особисте життя Ембер Герд
- Акторка рік перебувала у шлюбі з голлівудською зіркою Джонні Деппом. Після їхнього бурхливого розлучення розгорнувся гучний судовий процес, де Герд звинувачувала ексчоловіка у насильстві. Втім, суд виніс рішення на користь Деппа, визнавши звинувачення наклепом та зобов'язавши акторку виплатити багатомільйонну компенсацію.
- Після судової поразки Герд покинула США та оселилася в Іспанії. У її біографії також є роман з мільярдером Ілоном Маском, з яким вона зустрічала у 2017 році.
- Наразі подробиці про батька своїх дітей акторка тримає в таємниці.
Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як українські зірки привітали матусь з Днем матері.