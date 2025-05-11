Співаки, актори, телеведучі та інші знаменитості поділились теплими словами та архівними фотографіями, пише Show 24.

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Співачка Jerry Heil опублікувала архівні фото зі своєю мамою та написала зворушливе привітання, в якому назвала її прикладом для наслідування.

Приклад жіночої чистоти, чесності, щедрості та щирості. Дякую тобі, що ти зуміла навчити мене своїх чеснот і сьогодні я транслюю їх через музику,

– поділилася Яна.

Реперка alyona alyona також приєдналася до привітань, опублікувавши спільні кадри з мамою. Вона зазначила, що її мами немає в соціальних мережах, тому всі слова любові та подяки вона говорить особисто.

Я люблю мамині голубці й оселедця під шубою. Я відчуваю мамину молитву. Я можу розповісти матері будь-що. Це велика цінність. Я хочу, щоб сьогодні кожна мама відчула, наскільки її кохають і цінують: кажіть про це частіше і привітайте своїх найрідніших зі святом,

– написала співачка.

Актриса Наталка Денисенко опублікувала відео зі своєю мамою Ніною.

Ви навіть не уявляєте рівень її доброти, жертвенності й прийняття. Все що я маю – багато в чому, завдяки їй. Всіх мам – зі святом. Без вас – не було б життя,

– зворушливо зазначила Наталка.

Співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, виставив селфі з мамою, зроблене в автомобілі, і лаконічно привітав усіх матерів зі святом.

Віктор Павлік опублікував відео, де дарує своїй мамі букет рожевих троянд. "Будьте здорові, спокійні й многая всім матерям літа", – побажав співак у відеозверненні.

Його дружина, Катерина Репяхова, також зробила зворушливе привітання своїй мамі, опублікувавши відео з їхніми спільними фотографіями та відео.

Вона – людина, з якої почався мій світ. У її обіймах я пізнала, що таке любов без умов і страхів. Її серце – мій дім, навіть коли я вже доросла. Моя мамуся,

– написала блогерка.

Майбутній учасник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк також не залишився осторонь свята. Він поділився рідкісними фотографіями зі своєю мамою і показав, що зробив їй особливий подарунок – сережки.

Особливо зворушливим стало привітання Ольги Сумської, яка втратила свою маму Ганну на початку повномасштабного вторгнення, 27 лютого 2022 року.

Обійміть своїх матусь. Хто втратив найдорожчих, згадайте молитвою. Бережіть кожну мить разом з рідненькими,

– зазначила актриса.

Репер Yarmak теж долучився до привітань, опублікувавши фото зі своєю мамою.

Все що я дарую світу, то в першу чергу завдяки тобі. Дякую всім мамам українських захисників,

– написав музикант.

З Днем матері найрідніших також привітали Настя Каменських, Оля Полякова, Олександр Педан, Ірина Федишин та інші зірки.

Українські знаменитості та їхні мами / Фото з інстаграму зірок

До того ж до Дня матері Наталка Карпа і Дитяча естрадна школа KARPARATION презентували зворушливий проєкт "Мамин Світ". Вони випустили спільний трек з щемливим кліпом та фотовиставку сімейних портретів, яка знаходиться у мальовничій локації неподалік Львова Garden.Prostir.

Наталка Карпа & Дитяча естрадна школа Karparation – "Мамин світ": дивіться відео онлайн