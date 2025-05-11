Певцы, актеры, телеведущие и другие знаменитости поделились теплыми словами и архивными фотографиями, пишет Show 24.
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Певица Jerry Heil опубликовала архивные фото со своей мамой и написала трогательное поздравление, в котором назвала ее примером для подражания.
Пример женской чистоты, честности, щедрости и искренности. Спасибо тебе, что ты сумела научить меня своим хорошим качествам и сегодня я транслирую их через музыку,
– поделилась Яна.
Рэперка alyona alyona также присоединилась к поздравлениям, опубликовав совместные кадры с мамой. Она отметила, что ее мамы нет в социальных сетях, поэтому все слова любви и благодарности она говорит лично.
Я люблю мамины голубцы и селедку под шубой. Я чувствую мамину молитву. Я могу рассказать матери что угодно. Это большая ценность. Я хочу, чтобы сегодня каждая мама почувствовала, насколько ее любят и ценят: говорите об этом чаще и поздравьте своих родных с праздником,
– написала певица.
Актриса Наталка Денисенко опубликовала видео со своей мамой Ниной.
Вы даже не представляете уровень ее доброты, жертвенности и принятия. Все что я имею – во многом, благодаря ей. Всех мам – с праздником. Без вас – не было бы жизни,
– трогательно отметила Наталка.
Певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, выставил селфи с мамой, сделанное в автомобиле, и лаконично поздравил всех матерей с праздником.
Виктор Павлик опубликовал видео, где дарит своей маме букет роз. "Будьте здоровы, спокойны и многая всем матерям лета", – пожелал певец в видеообращении.
Его жена, Екатерина Репяхова, также сделала трогательное поздравление своей маме, опубликовав видео с их совместными фотографиями и видео.
Она – человек, с которого начался мой мир. В ее объятиях я познала, что такое любовь без условий и страхов. Ее сердце – мой дом, даже когда я уже взрослая. Моя мамочка,
– написала блогерша.
Будущий участник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк также не остался в стороне от праздника. Он поделился редкими фотографиями со своей мамой и показал, что сделал ей особый подарок – серьги.
Особенно трогательным стало поздравление Ольги Сумской, которая потеряла свою маму Анну в начале полномасштабного вторжения, 27 февраля 2022 года.
Обнимите своих мамочек. Кто потерял самых дорогих, вспомните молитвой. Берегите каждое мгновение вместе с родными,
– отметила актриса.
Рэпер Yarmak тоже присоединился к поздравлениям, опубликовав фото со своей мамой.
Все что я дарю миру, то в первую очередь благодаря тебе. Спасибо всем мамам украинских защитников,
– написал музыкант.
С Днем матери родных также поздравили Настя Каменских, Оля Полякова, Александр Педан, Ирина Федишин и другие звезды.
Украинские знаменитости и их мамы / Фото из инстаграма звезд
К тому же ко Дню матери Наталка Карпа и Детская эстрадная школа KARPARATION презентовали трогательный проект "Мамин Мир". Они выпустили совместный трек с щемящим клипом и фотовыставку семейных портретов, которая находится в живописной локации недалеко от Львова Garden.Prostir.
Наталка Карпа & Детская эстрадная школа Karparation – "Мамин мир": смотрите видео онлайн