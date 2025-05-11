Среди них фотографии выставили Юрий Горбунов, Анатолий Анатолич, Настя Каменских и другие, пиши Show 24.

Не пропустите Сергей Притула впервые за долгое время показался с мамой: редкое фото

Так, известный телеведущий Горбунов поделился трогательным архивным снимком своей матери, которой, к сожалению, уже нет среди живых. "Где-то там сверху все видишь! Всегда красивая и молодая", – написал Юрий под фото.

Телеведущий Анатолий Анатолич разместил в инстаграме серию фотографий своей мамы Людмилы Александровны в молодости, сопроводив их теплыми словами.

Мама растила меня в очень сложные времена. Я благодарен за то, что мое детство было все равно счастливым. И это заслуга мамы прежде всего,

– написал шоумен.

Певица Настя Каменских также показала архивные кадры мамы Людмилы. Поклонники отметили, насколько сильно артистка похожа на свою мать.

Исполнительница Jerry Heil не только поделилась фото своей мамы в молодости, но и показала, как она изменилась, и отметила, что именно мать стала для нее главным примером для подражания.

Реперка alyona alyona разместила трогательное фото, где она еще маленькая девочка, а ее мать – молодая и улыбающаяся.



Alyona alyona с мамой / Фото из инстаграма реперши

В праздничный день танцовщица Илона Гвоздева тоже поделилась с поклонниками редким снимком своей матери Нины в молодости, которая держала ее маленькую на руках.



Илона Гвоздева с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис

Накануне наша редакция писала о том, как украинские звезды поздравили родных с Днем матери.