Принцеса обрала образ у чорних кольорах, який символізує траур. Та головний акцент зробила на прикрасах, які належали Єлизаветі II, пише Show24.
На службу у Вестмінстерському соборі Кейт обрала чотирирядне кольє, яке складається з перлів і діамантів, а також такі самі сережки, які колись на замовлення виготовила ювелірна компанія Garrard. Цікаво, що згадані сережки Єлизавета II носила під час святкування срібного ювілею у 1977 році.
Кейт Міддлтон одягла прикраси покійної Єлизавети II / Фото Getty images
На похоронну службу принцеса одягла чорну сукню-пальто від Catherine Walker з бантом на комірі та капелюх від Jane Taylor.
Кейт Міддлтон на похоронній службі / Фото Getty images
Принц Вільям і Кейт раніше висловили свої співчуття найближчій родині герцогині.
Герцогиня невпинно працювала, щоб допомогти іншим, і підтримувала багато справ, зокрема завдяки своїй любові до музики. Її буде дуже не вистачати як члена родини,
– йшлося у заяві.
Цікаво, що Кейт одягала родинні прикраси й на інші сумні події. До прикладу, на похорон принца Філіпа у 2021 році та на похорон Єлизавети II у 2022 році.
Що відомо про герцогиню Кентську?
- Кетрін народилася в аристократичній землевласницькій родині в Йоркширі. За герцога Кентського вийшла заміж у 1961 році. Весілля відбулося в Йоркському соборі. Принцеса Анна була однією з дружок нареченої, а серед присутніх були королева Єлизавета II та принц Чарльз.
- Кетрін була у шлюбі з принцом Едвардом, герцогом Кентським, який є двоюрідним братом покійної королеви Єлизавети II. У пари народилось двоє синів і донька.
- Герцогиня підтримувала музичні благодійні організації та викладала музику в початковій школі Галла.