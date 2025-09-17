Принцеса обрала образ у чорних кольорах, який символізує траур. Та головний акцент зробила на прикрасах, які належали Єлизаветі II, пише Show24.

На службу у Вестмінстерському соборі Кейт обрала чотирирядне кольє, яке складається з перлів і діамантів, а також такі самі сережки, які колись на замовлення виготовила ювелірна компанія Garrard. Цікаво, що згадані сережки Єлизавета II носила під час святкування срібного ювілею у 1977 році.

Кейт Міддлтон одягла прикраси покійної Єлизавети II / Фото Getty images

На похоронну службу принцеса одягла чорну сукню-пальто від Catherine Walker з бантом на комірі та капелюх від Jane Taylor.

Кейт Міддлтон на похоронній службі / Фото Getty images

Принц Вільям і Кейт раніше висловили свої співчуття найближчій родині герцогині.

Герцогиня невпинно працювала, щоб допомогти іншим, і підтримувала багато справ, зокрема завдяки своїй любові до музики. Її буде дуже не вистачати як члена родини,

– йшлося у заяві.

Цікаво, що Кейт одягала родинні прикраси й на інші сумні події. До прикладу, на похорон принца Філіпа у 2021 році та на похорон Єлизавети II у 2022 році.

Що відомо про герцогиню Кентську?