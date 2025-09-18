Перед вечерею королівському та президентському подружжям зробили спільне фото, яке вже обговорюється у ЗМІ, пише Show24.

До слова Кейт Міддлтон одягла прикраси покійної Єлизавети II на прощання з членом королівської родини

На урочистий банкет королева Камілла обрала темно-синю сукню, низ якої прикрашав бісер. Ближче до ліктя рукави також прикрасили чи то бісер, чи то камінці. Загальний образ Її Величність доповнила коштовним кольє з сережками, браслетами на обох руках й короною на голові. Макіяж був стриманим й елегантним.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото Getty images

Меланія Трамп обрала довгу сукню прямого крою у яскравому жовтому кольорі з відкритими плечима. Талію прикрасив широкий пояс у бежевому відтінку. Від намиста перша леді відмовилась, однак образ доповнила сережками із зеленим дорогоцінним камінням, розпущеним волоссям і витонченим макіяжем.

Меланія Трамп у новому образі / Фото Getty images

Такий підбір кольорів у образах Меланії та королеви Камілли одразу спричинив фурор, адже припускають, що це був продуманий хід. Відомо, що перша леді декілька місяців ретельно підбирала сукню саме на банкет. Крім того, за словами чиновника Білого дому, деталі щодо одягу завжди обговорюють заздалегідь перед зустріччю, тому, ймовірно, сукні жінок, які відтворюють кольори українського прапора, не були випадковістю, а мали чітке послання.

