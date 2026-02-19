Через свою репутацію він змушений відзначати день народження точно не в колі сім'ї, а під вартою. 24 Канал вирішив розповісти про деякі скандали з Ендрю, які завдавали болю покійній Єлизаветі II й неабияк зіпсували репутацію королівської родини.

Скандали з Ендрю Маунтбеттен-Віндзором

Уже багато років в епіцентрі публікацій ЗМІ фігурує ім'я найулюбленішого сина покійної королеви. Усе почалось з того, що неодноразово поширювали чутки про зв'язки із зірками шоубізнесу. До прикладу, зі співачкою Кортні Лав, акторкою Ку Старк та ведучою реаліті Керолайн Стенбері.

У шлюбі колишній принц був всього один раз. Його обраницею стала Сара Фергюсон. Цей союз протривав лиш 10 років, однак у нього народилось дві доньки – принцеси Беатріс і Євгенії.

Ендрю та його колишня дружина Сара / Фото Getty images

Нагадаємо, що у 2020 році Беатріс вийшла заміж за італійського бізнесмена. На церемонії одруження були присутні всього лиш 20 гостей, адже пара вирішила провести таємне королівське весілля через пандемію коронавірусу та секс-скандалу з участі батька нареченої.

Беатріс Йоркська та Едоардо Мапеллі Моцці /Фото з інстаграму Беатріс

Від так, через Ендрю одна з його доньок вимушена була відмовитись від звичного королівського весілля. Та у сьогоднішній справі, де відкрились нові деталі у справі Епштейна, дівчата не бажають "поливати брудом" батька, а хочуть "відбілити" його репутацію.

Та попри все це найбільшою "плямою" біографії брата Чарльза III залишається секс-скандал, який все більше набирає обертів довкола нього.

Секс-скандал і втрата титулів

Усе почалось з того, що у 2010 році Ендрю помітили у компанії Джеффрі Епштейна. Уже тоді його звинувачували у секс-торгівлі людьми. У 2015 році ім'я колишнього принца з'явилося в судових документах проти Епштейна. Син Єлизавети II заявляв, що шкодує про дружбу з фінансистом.

Далі американського фінансиста Джеффрі Епштейна заарештували у 2019 році. Його звинуватили за різними статтями, а у справі фігурувало ім'я Ендрю.

Тоді ж Вірджинія Джуффре, яка перебувала у сексуальному рабстві приблизно 16 років, опублікувала фото з членом королівської родини.

Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото Mirror

Тоді брат короля казав, що не пам'ятає де й коли сфотографувався з нею, а також припустив, що фото може бути фейковим, оскільки його справжність не можуть довести.

Жертва подала позов проти Ендрю, де стверджувала, що він тричі знущався з неї у неповнолітньому віці.

Після доповіді на суді Вірджинії Джуффре, мільярдер повісився у камері в'язниці, син Її Величності продовжував заперечувати всі звинувачення. Однак у тому ж 2019 році він склав з себе монарші обов'язки.

У 2020 році у пресі з'явилась інформація, що на початку 2000-х років у колишнього принца були романтичні стосунки з моделлю Каприс Буре, яка була на 12 років молодша за нього. Відомо, що дівчина встигла двічі побувати на побаченнях у стінах Букінгемського палацу й навіть сиділа на державному троні королеви.

Нещодавно колишній працівник королівської охорони заявив, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор приводив жінок до Букінгемського палацу кілька разів на тиждень. Іншим працівникам охорони "не дозволялося" знати імена дівчат, які його відвідували.

У 2022 році терпіння Її Величності, мабуть, тріснуло, адже вона позбавила свого сина військових звань та патронажів.

Королева позбавила Ендрю патронажів / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У тому ж році, коли померла Єлизавета II, а право влади перейшло до Чарльза III, життя Ендрю знову змінилось. Він остаточно втратив усі королівські обов'язки, а брат заборонив вигнав його із Букінгемського палацу, заборонивши мати у будівлі свій офіс.

Будь-яка його присутність у палаці офіційно завершена. Король дав зрозуміти. Він не є членом королівської сім'ї. Він сам по собі,

– йшлося у джерелі.

У жовтні 2025 року Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак. При тому чоловік продовжував відкидати будь-які звинувачення.

Ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають від тієї роботи, яку роблять Його Величність і королівська сім'я... За згодою Його Величності ми відчуваємо, що я маю тепер зробити ще один крок. Таким чином, я більше не використовуватиму свого титулу або присвоєних мені нагород,

– підсумував принц Ендрю.

Принц Ендрю та король Чарльз III / Фото Getty images

У тому ж місяці Чарльз III позбавив брата титулу принца та зобов'язав його залишити Royal Lodge. З цього моменту його почали називати просто Ендрю Маунтбеттен-Віндзор.

Як брехня Ендрю Віндзора призвела до мільйонних витрат?

У 2022 році колишній принц вирішив фінансово врегулювати питання звинувачень з Вірджинією Джуффре. Для цієї справи він позичив 12 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16,5 мільйона доларів) й досі їх не повернув.

Єлизавета II виділила 7 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 3 мільйони надійшли зі спадщини принца Філіпа, яка залишилась після його смерті. Крім того, тодішній принц Чарльз виплатив приблизно 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Чоловік думав, що розплатиться з боргами, якщо продасть швейцарське гірськолижне шале. Та виявилось, що він майже нічого не отримав, адже будівля мала великі іпотечні борги.

У 2022 році королівська родина погодилась допомогти фінансово Ендрю, щоб справа врегулювалась до платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Вони повірили його брехні та допомогли йому спробувати зам'яти проблему. Його власна мати, покійна королева, була невтішна через цей скандал. Але вона не могла змиритися з думкою про те, щоб вигнати Ендрю, який ще залишався її улюбленим сином,

– каже джерело видання The Sun.

Сама ж Вірджинія у 2025 році наклала на себе руки. Жінка повісилась.

Крім того, нещодавно у мережі з'явилось фото, ймовірно, колишнього принца Ендрю, який стоїть на колінах біля жінки, обличчі якої закрито чорним прямокутником (жінка при цьому повністю одягнена). На двох фото він торкається її живота, а на одному – дивиться в камеру.

Ендрю Віндзор на фото зі справи Епштейна / Фото Міністерство юстиції США

Що відомо про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора?

Сьогодні, у день народження брата Чарльза III, стало відомо про його арешт. Це сталось у зв'язку з підозрою у неправомірних дій на державній службі. Обшуки тривають у Беркширі та Норфолку. Затриманий наразі перебуває під вартою поліції.

BBC писало, що це не перший випадок арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Король Чарльз III уже зробив офіційну заяву, що буде співпрацювати у справі проти його молодшого брата. Монарх стверджує, що закон має перемогти.