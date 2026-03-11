Її величність мала понад 30 собак цієї породи. Про це розповідає ВВС.

Коли у королеви з'явилися коргі?

Все почалося, коли Єлизаветі було сім років: вона вперше побачила нову породу у друзів і одразу закохалася. Коли вона стала дорослою, її родина придбала першого офіційного коргі – Сьюзен, яка з’явилася на 18-й день народження майбутньої королеви.

Пухнаста подружка супроводжувала Єлизавету під час медового місяця з принцом Філіпом і навіть перевозилася під килимом у королівській кареті. Сьюзен мала вольовий характер і кусала королівського майстра годинників та вартового палацу.

Королева завжди писала про страх втратити улюбленицю, але дякувала за те, що її страждання були недовгими. Поховали її на кладовищі домашніх тварин у Сандрінгемі, заснованому ще королевою Вікторією.

Протягом наступних шести десятиліть Єлизавета II володіла понад 30 нащадками Сьюзен. Завдяки цьому коротконога валлійська пастуша собака здобула світову популярність. Крім того, завдяки поєднанню коргі з іншими породами з’явився "доргі" – гібрид із таксою Піпкін, що належав принцесі Маргарет.

Королева не лише любила тварин, а й формувала імідж породи, яка стала відомою у всьому світі. Сьогодні коргі королеви – це більше, ніж просто домашні улюбленці: вони уособлюють традиції, спадщину та особисту історію Єлизавети ІІ. Син принц Ендрю разом із герцогинею Йоркською продовжують піклуватися про улюбленців, щоб спадщина королівських коргі жила й надалі.

Королева Єлизавета ІІ та її коргі / Фото Getty Images, ВВС

Чому зараз коргі такі популярні?

Сьогодні коргі – одна з найбільш впізнаваних та улюблених порід собак не тільки у світі, але й в Україні. Кінологи школи Dred.Dog назвали п'ять головних причин зіркової популярності цих пухнастиків.

Неймовірна зовнішність. Коргі з їхніми коротенькими лапками, пухнастим хвостиком і усміхненою мордочкою підкорюють серця буквально з першого погляду. Вони виглядають чарівно навіть у найзвичайніших моментах, а їхня природна харизма нікого не залишає байдужим.

Чудовий характер. Коргі – доброзичливі, грайливі та дуже розумні собаки, які прекрасно почуваються у сім’ї. Вони відомі своєю відданістю та позитивною енергією, тому швидко стають справжніми улюбленцями як для дітей, так і для дорослих.

Добре підходять для життя у квартирі. Порівняно з великими породами, коргі легко адаптуються до життя в місті. Їхній компактний розмір робить їх зручними для проживання у квартирі, хоча вони все одно потребують регулярних активних прогулянок.

Високий інтелект та легке навчання. Коргі відзначаються кмітливістю та швидко засвоюють нові команди. Завдяки своїм пастушим кореням вони люблять бути зайнятими та працювати, тому тренування для них – справжнє задоволення.

Улюбленці соціальних мереж. Складається враження, що коргі просто створені для камери! Їхні кумедні пози, енергійність та виразна міміка роблять їх ідеальними героями для соцмереж, тому вони часто стають справжніми зірками Instagram.

Багато зірок обирають й інші популярні породи. Наприклад, нещодавно ми розповідали, яку собаку має відомий стрімер Лебіга.