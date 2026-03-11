Ее величество имела более 30 собак этой породы. Об этом рассказывает ВВС.

Когда у королевы появились корги?

Все началось, когда Елизавете было семь лет: она впервые увидела новую породу у друзей и сразу влюбилась. Когда она стала взрослой, ее семья приобрела первого официального корги – Сьюзен, которая появилась на 18-й день рождения будущей королевы.

Пушистая подружка сопровождала Елизавету во время медового месяца с принцем Филиппом и даже перевозилась под ковром в королевской карете. Сьюзен имела волевой характер и кусала королевского мастера часов и часового дворца.

Королева всегда писала о страхе потерять любимицу, но благодарила за то, что ее страдания были недолгими. Похоронили ее на кладбище домашних животных в Сандрингеме, основанном еще королевой Викторией.

В течение следующих шести десятилетий Елизавета II владела более 30 потомками Сьюзен. Благодаря этому коротконогая валлийская пастушья собака получила мировую известность. Кроме того, благодаря сочетанию корги с другими породами появился "дорги" – гибрид с таксой Пипкин, принадлежавший принцессе Маргарет.

Королева не только любила животных, но и формировала имидж породы, которая стала известной во всем мире. Сегодня корги королевы – это больше, чем просто домашние любимцы: они олицетворяют традиции, наследие и личную историю Елизаветы II. Сын принц Эндрю вместе с герцогиней Йоркской продолжают заботиться о любимцах, чтобы наследие королевских корги жило и в дальнейшем.

Королева Елизавета II и ее корги / Фото Getty Images, ВВС

Почему сейчас корги так популярны?

Сегодня корги – одна из самых узнаваемых и любимых пород собак не только в мире, но и в Украине. Кинологи школы Dred.Dog назвали пять главных причин звездной популярности этих пушистиков.

Невероятная внешность. Корги с их коротенькими лапками, пушистым хвостиком и улыбчивой мордочкой покоряют сердца буквально с первого взгляда. Они выглядят очаровательно даже в самых обычных моментах, а их природная харизма никого не оставляет равнодушным.

Замечательный характер. Корги – доброжелательные, игривые и очень умные собаки, которые прекрасно чувствуют себя в семье. Они известны своей преданностью и положительной энергией, поэтому быстро становятся настоящими любимцами как для детей, так и для взрослых.

Хорошо подходят для жизни в квартире. По сравнению с крупными породами, корги легко адаптируются к жизни в городе. Их компактный размер делает их удобными для проживания в квартире, хотя они все равно нуждаются в регулярных активных прогулках.

Высокий интеллект и легкое обучение. Корги отличаются сообразительностью и быстро усваивают новые команды. Благодаря своим пастушьим корням они любят быть занятыми и работать, поэтому тренировки для них – настоящее удовольствие.

Любимцы социальных сетей. Создается впечатление, что корги просто созданы для камеры! Их забавные позы, энергичность и выразительная мимика делают их идеальными героями для соцсетей, поэтому они часто становятся настоящими звездами Instagram.

