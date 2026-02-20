Эндрю Маунтбеттен-Виндзор – самый скандальный сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Довольно одиозной является и его бывшая жена – Сара Фергюсон. Что известно об их отношениях и разводе, расскажет 24 Канал.

Что известно о браке Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Сары Фергюсон?

В 1985 году Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Сару Фергюсон познакомила принцесса Диана. Влюбленные поженились 23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы королева Елизавета II предоставила супругам титулы герцога и герцогини Йоркских.

Свадьба Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Сары Фергюсон / Фото Getty Images

8 августа 1988 года у Эндрю и Сары родилась первая дочь – принцесса Беатрис. А 23 марта 1990 года на свет появилась принцесса Евгения. Они занимают 9 и 12 место в очереди на наследование британского престола.

Когда и почему они развелись?

После почти шести лет брака, в марте 1992, Эндрю и Сара разошлись. Главной причиной женщина называла требования военно-морской карьеры мужа. Позже в интервью Harper's Bazaar Фергюсон призналась, что они виделись только 40 дней в год в течение первых пяти лет супружеской жизни.

30 мая 1996 года герцог и герцогиня Йоркские официально развелись, чтобы Фергюсон могла строить карьеру.

Я не хотела развода, но была вынуждена в силу обстоятельств. Я хотела работать. Принцессе королевского дома не годится заниматься коммерцией, поэтому мы с Эндрю решили официально оформить развод, чтобы я могла уйти и найти работу,

– рассказывала она.

В течение многих лет Эндрю и Сара оставались близкими друзьями и вместе воспитывали дочерей. После развода Фергюсон продолжала жить в семейном доме – Royal Lodge в Виндзоре. Более того, она даже поддерживала бывшего мужа на фоне обвинений, выдвинутых из-за его связей с Джеффри Эпштейном.

Сара Фергюсон и Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / Фото Getty Images

Скандальные фото Сары Фергюсон и Джона Брайана

В августе 1992 года газета Daily Mirror тайно опубликовала фотографии, сделанные на вилле для отдыха в Сен-Тропе. На фотографиях финансовый советник Джон Брайан целует пальцы ног Сары Фергюсон, пока она загорает топлес. На тот момент женщина еще официально не развелась с Эндрю, поэтому вспыхнул настоящий скандал.

На фотографиях также видно, как Сара и Джон целуются, обнимаются и играют в бассейне. На одном снимке двухлетняя принцесса Евгения смотрит, как Брайан целует ее маму в губы.

Заметим! Скандальные фото можно посмотреть по ссылке.

Скандальные фотографии были опубликованы утром, когда Сара Фергюсон находилась в Балморале с другими членами королевской семьи. Королевский писатель Ричард Кей утверждал, что до того получил сообщение на пейджер от принцессы Дианы, в котором говорилось: "Рыжеволосая попала в беду".

Фергюсон поспешно покинула шотландский дом для отдыха утром и поехала в аэропорт Абердина вместе со своими детьми и няней. Однако когда женщина прибыла к дому в Суррее, ей никто не смог открыть ворота. Кроме того, ее уже ждали фотографы и репортеры.

Потеря титула и выезд из Royal Lodge

Ранее Сара Фергюсон обещала поддерживать своего бывшего мужа, однако на фоне последних скандалов дистанцировалась от него. Она, в частности, до сих пор не прокомментировала его вчерашний арест.

В октябре 2025 года король Чарльз III лишил своего брата титула, после чего тот стал известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Фергюсон также перестала использовать титул герцогини Йоркской.

В начале февраля 2026 года бывший принц выехал из особняка Royal Lodge в Виндзоре. Он временно проживает в Вуд-Фарм. В декабре источник сообщал журналу HELLO, что Сара не будет переезжать вместе со своим бывшим мужем в Норфолк.

Она поддерживала его все эти годы, но теперь готова расправить крылья. Она не будет переезжать с ним в новый дом в поместье Сандрингем. Однако она не будет переезжать в дом Беатрис в Котсуолдсе. Дом Евгении в Португалии является одним из претендентов, пока она ищет себе жилье,

– сказал инсайдер.

В декабре издание People писало, что бывшая жена Эндрю ищет жилье в Виндзоре. Ходили слухи, что Фергюсон планирует провести некоторое время заграницей. Сейчас ее местонахождение неизвестно.