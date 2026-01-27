Команда Гиги уже начала раскрывать имена артистов, которые примут участие в концерте. Соответствующая информация появилась на его официальной инстаграм-странице.

На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети: Степан и Квитослава, которые как и отец связали свою жизнь со сценой и будут продолжать его дело. Среди других приглашенных гостей:

юморист Гриць Драпак

Кристина Соловий

Виталий Лобач

Dima Prokopov

Олег Собчук из группы СКАЙ

СолоХа

Никита Киселев

Елена Тополя

Оля Цибульская

Жанна Лтавская

группа TVORCHI

блогер Николас Карма

IVAN NAVI

МЯТА

YAROMIYA

Геля Зозуля

ENLEO

Анна Ману

Dykobrass Band

Ярослав Борута

группа "Будьмо"

Ирина Зинковская

Ранее команда Степана Петровича объявила, что также на сцене появятся Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернополь, Виктор Бронюк из группы ТИК, комик Вася Харизма, Roman Scorpion, Mamarika, Лисапетный батальон, стендап-комик Вася Байдак, Михаил Грицкан, Наталья Бучинская, alyona alyona, Злата Огневич, Анна Буткевич, ансамбль "Кралиця" и "Піккардійська терція".

