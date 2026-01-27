Команда Гиги уже начала раскрывать имена артистов, которые примут участие в концерте. Соответствующая информация появилась на его официальной инстаграм-странице.
На концерте памяти Степана Гиги выступят его дети: Степан и Квитослава, которые как и отец связали свою жизнь со сценой и будут продолжать его дело. Среди других приглашенных гостей:
- юморист Гриць Драпак
- Кристина Соловий
- Виталий Лобач
- Dima Prokopov
- Олег Собчук из группы СКАЙ
- СолоХа
- Никита Киселев
- Елена Тополя
- Оля Цибульская
- Жанна Лтавская
- группа TVORCHI
- блогер Николас Карма
- IVAN NAVI
- МЯТА
- YAROMIYA
- Геля Зозуля
- ENLEO
- Анна Ману
- Dykobrass Band
- Ярослав Борута
- группа "Будьмо"
- Ирина Зинковская
Артисты, которые выступят на концерте памяти Гиги / Фото из инстаграма артиста
Важно! Билеты на концерт памяти Степана Гиги можно приобрести по ссылке.
Ранее команда Степана Петровича объявила, что также на сцене появятся Артем Пивоваров, FIЇNKA, VOLKANOV, VIP Тернополь, Виктор Бронюк из группы ТИК, комик Вася Харизма, Roman Scorpion, Mamarika, Лисапетный батальон, стендап-комик Вася Байдак, Михаил Грицкан, Наталья Бучинская, alyona alyona, Злата Огневич, Анна Буткевич, ансамбль "Кралиця" и "Піккардійська терція".
Что известно о смерти Степана Гиги?
Напомним, что Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в реанимации Первого ТМО Львова. Ему было 66 лет. Перед тем народный артист Украины попал в больницу, где ему сделали операцию. Команда певца не раскрыла подробностей, но источники 24 Канала сообщали, что мужчине ампутировали ногу выше колена.
Простились со Степаном Петровичем 14 декабря во Львове в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похороны состоялись 15 декабря в том же месте.
Артиста похоронили на Лычаковском кладбище.