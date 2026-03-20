Ви точно натикалися на дописи у тредсі, де користувачі відмічають бренди чи зірок і запитують, скільки лайків потрібно, щоб отримати безкоштовний товар або квиток на концерт. З часом така схема почала настільки набридати власникам бізнесу, що вони почали активно реагувати й коментувати цей тренд у соцмережах.

Подібна ситуація сталася і з Артемом Пивоваровим. 24 Канал детальніше розповість про цей "тренд", який уже всіх дістав та те, як на нього відреагував сам артист і користувачі мережі.

Чому цей тренд починає дратувати користувачів мережі?

Артем Пивоваров опублікував у тредсі пост 18 березня 2026 року, в якому показав скріншот переписки з інстаграму: один із фанатів запитував, скільки потрібно зібрати лайків, щоб отримати безкоштовний квиток на його концерт у Львові.

Хоча деякі артисти реагують на подібні запити позитивно й навіть погоджуються на такі "умови", Артем із цим не згоден. Артист спокійно, але чітко дав зрозуміти, що не підтримує такі тренди, і пояснив, що лайки не допомагають придбати техніку для захисників України.

Як відреагували в мережі на відповідь Артема Пивоварова?

Реакція людей на цю ситуацію була переважно позитивною: користувачі відзначали, що запитання про "скільки потрібно лайків" виглядає вже надто звичним і навіть нахабним.

Багато хто жартував, дякував і підкреслював, що це правильний крок, який зупиняє подібні флешмоби, які давно вийшли за межі адекватності. Наприклад, hankova_photographer взагалі почала блокувати користувачів, які пишуть подібні прохання.

Спочатку це було, ніби ок , зараз це мене максимально бісить. Не принижуйтеся,

– пише вона у своєму пості.

І, звісно, не обійшлося без жартів: користувачі підхопили й перекрутили тренд із фразою "скільки потрібно лайків", почавши іронічно використовувати її буквально всюди.

