У Китаї сім'я випадково викинула купу золота у смітник. Родина шукала його в 10 тоннах сміття, розповідається у Sohu.

Як сім'я випадково викинула золото на велику суму?

У місті Шанжоу, провінція Цзянсі, місцева жінка повідомила, що її сестра випадково викинула золото на суму близько 217 тисяч доларів під час прибирання. Відео з місця подій показує, як родина разом із рятувальниками і поліцією вночі прочісували сміттєві купи зі спеціальними ліхтарями.

Як шукали золото у машинах зі сміттям / фото Sohu

За словами постраждалої, перед інцидентом вона планувала продати золото і тимчасово залишила його вдома. 8 березня її сестра, не помітивши цінних речей, винесла їх разом зі сміттям. Виявивши пропажу лише о 11 ранку, жінка одразу звернулася до поліції. Правоохоронці перевірили відеоспостереження і з'ясували, що сміття вже вивезли на сусідній полігон у повіті Їян.

Родина зупинила три сміттєвози, і після уточнень поліції з'ясували, що золото було у третій машині. Завдяки допомозі поліції та комунальних служб родині вдалося знайти і повернути кілограм золотих злитків і прикрас. Як повідомляє місцева влада, загальна вага сміття, яке довелося перевірити, склала приблизно 10 тонн, а пошуки тривали всю ніч. Постраждала зазначила, що досі не може повірити у щасливий фінал події.

Які ще подібні випадки відбувались раніше?

Як розповідає Reuters, минулого місяця у світі сталося кілька схожих випадків. В Італії поліція допомогла чоловікові відновити 20 золотих злитків вартістю близько 142 000 доларів, які він випадково викинув разом із побутовим сміттям. У Дубаї чоловік також звернувся до поліції, коли випадково викинув золото на суму близько 50 000 дирхамів (13 600 доларів).

Які ще цікаві новинки варто прочитати?