укррус
Тренди Історія дня Досить гортати стрічку: українці показали, як цікаво проводять час без телефону
time for reading4 хв

Досить гортати стрічку: українці показали, як цікаво проводять час без телефону

Мілена Бордакова
  • Українці на платформі тредс поділилися ідеями для відпочинку від телефону, включаючи творчість, прогулянки та подорожі річками.
  • Популярні заняття включають малювання, читання паперових книг, плівкову фотографію, активний відпочинок, вирощування рослин, та спілкування з родиною.
Досить скроліти телефон: ось ідеї, чим можна себе зайняти
Досить скроліти телефон: ось ідеї, чим можна себе зайняти / Колаж 24 Каналу, фото з платформи тредс

У час, коли більшість людей проводить години, гортаючи стрічки соцмереж, усе більше користувачів замислюються, чим можна зайнятися без телефонів. У цій статті ми підібрали найцікавіші ідеї.

На платформі тредс під постом dashakarata українці поділилися, чим займаються у вільний час, щоб хоча б на деякий час відкласти телефон і відпочити від екрану.

Чим зайнятись у вільний час, щоб не сидіти у телефоні?

Серед відповідей знайшлося чимало цікавих ідей: від творчості та прогулянок до подорожей річками. Ось кілька занять, які найчастіше згадували у коментарях:

  • Творчість і мистецтво

Деякі користувачі розповіли, що малюють аквареллю або створюють детальні ілюстрації звичайною кульковою ручкою. Інші займаються керамікою, роблять колажі зі стікерів і декоративного паперу або ведуть особисті щоденники та читацькі нотатки.

Можна зайнятись малюванням / фото elishas_art_originalМожна зайнятись малюванням / фото elishas_art_original

  • Читання і робота з папером

Серед популярних варіантів – читання паперових книг, ведення планерів і щоденників. Дехто навіть згадував про копіювання старих текстів або роботу з архівними матеріалами.

  • Фотографія без цифрових технологій

Користувачі також розповіли про плівкову фотографію – від зйомки на аналогові камери до самостійної проявки плівки та оптичного друку фотографій.

  • Активний відпочинок

Чимало людей обирають прості речі: прогулянки, спостереження за природою, катання на човнах або веслування річками. Деякі навіть організовують подорожі українськими водними маршрутами.

  • Хобі для терплячих

Хтось зізнався, що проводить години, збираючи складні моделі з дрібних деталей за інструкціями на сотні сторінок.

Можна зібрати Lego / фото korenevgram
Можна зібрати Lego / фото korenevgram

  • Затишні домашні заняття

Серед відповідей також були вирощування рослин, прослуховування вінілових платівок, облаштування дому або просто спокійний час із домашніми улюбленцями.

  • Час із сім'єю

Також на платформі Quora багато хто наголошує на простій, але часто забутій речі – часі з родиною. У повсякденному ритмі люди нерідко забувають, що спілкування з близькими – одна з найцінніших речей.

Якщо є можливість і трохи вільного часу, варто провести його із сім'єю: влаштувати спільну вечерю, зайти в гості до родичів або друзів, прогулятися разом чи просто подзвонити тим, з ким давно не спілкувалися. Навіть кілька годин живого спілкування без телефонів можуть подарувати більше емоцій і тепла, ніж довгий вечір у стрічці соцмереж.

