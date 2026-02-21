Про те, як розв'язати цю головоломку, розповідає MindYourLogic.

Дивіться також Поляк назвав найбільший страх при вивченні української мови: це лякає багатьох

У чому головне завдання головоломки?

Перед вами число 9441, викладене із сірників. Необхідно перемістити лише два сірники, аби отримати найбільше можливе число.

Додавати нові елементи або ламати їх заборонено. Дозволено лише змінити положення двох сірників.

Головоломка / Фото MindYourLogic

Саме в цьому й криється складність. Більшість намагається перетворити цифри на дев'ятки або вісімки, однак правильне рішення виявляється значно простішим.

Як розв'язати головоломку?

Щоб отримати максимальний результат, потрібно пересунути середній горизонтальний сірник у першій "4" вниз, тоді цифра перетвориться на "1". Після цього аналогічну дію слід виконати з другою "4".

Розв'язання головоломки / Фото MindYourLogic

У підсумку початкове число 9441 змінюється на 911111.

Яку головоломку не може розгадати ЦРУ?

Як пише Mental Floss, головоломка, яку не може розгадати ЦРУ, має назву "Криптос". Це скульптура, яка встановлена у штаб-квартирі відомства у Ленглі, штат Вірджинія.

Її основна частина – мідна панель заввишки майже 3,7 метри і завдовжки 6,1 метра. Особливість у тому, що скульптор разом із колишнім криптологом ЦРУ створили надзвичайно складний шифр із понад тисячі літер, вирізьблених у латунній поверхні.

"Криптос" / Фото Wikipedia

Скульптуру відкрили у 1990 році, однак повністю розшифрувати послання досі не вдалося. Три з чотирьох частин коду окремо розгадали ентузіасти та фахівці ЦРУ.

Водночас четвертий фрагмент із 97 символів, відомий серед дослідників як K4, і досі залишається нерозгаданою таємницею.

Яка є ще головоломка з сірниками?