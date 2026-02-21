О том, как решить эту головоломку, рассказывает MindYourLogic.

В чем главная задача головоломки?

Перед вами число 9441, выложенное из спичек. Необходимо переместить только две спички, чтобы получить наибольшее возможное число.

Добавлять новые элементы или ломать их запрещено. Разрешено только изменить положение двух спичек.

Головоломка / Фото MindYourLogic

Именно в этом и кроется сложность. Большинство пытается превратить цифры в девятки или восьмерки, однако правильное решение оказывается значительно проще.

Как решить головоломку?

Чтобы получить максимальный результат, нужно передвинуть среднюю горизонтальную спичку в первой "4" вниз, тогда цифра превратится в "1". После этого аналогичное действие следует выполнить со второй "4".

Решение головоломки / Фото MindYourLogic

В итоге начальное число 9441 меняется на 911111.

Какую головоломку не может разгадать ЦРУ?

Как пишет Mental Floss, головоломка, которую не может разгадать ЦРУ, называется "Криптос". Это скульптура, которая установлена в штаб-квартире ведомства в Ленгле, штат Вирджиния.

Ее основная часть – медная панель высотой почти 3,7 метра и длиной 6,1 метра. Особенность в том, что скульптор вместе с бывшим криптологом ЦРУ создали чрезвычайно сложный шифр из более тысячи букв, вырезанных в латунной поверхности.

"Криптос" / Фото Wikipedia

Скульптуру открыли в 1990 году, однако полностью расшифровать послание до сих пор не удалось. Три из четырех частей кода отдельно разгадали энтузиасты и специалисты ЦРУ.

В то же время четвертый фрагмент из 97 символов, известен среди исследователей как K4, и до сих пор остается неразгаданной тайной.

Какая есть еще головоломка со спичками?