Речь идет не только о лексике или грамматике, но и о мелких нюансах языка, говорится в тиктоке поляка, изучающего украинский язык Пьотра Водковского.
Что больше всего пугает поляков в изучении нашего языка?
Украинский язык для поляков кажется близким и понятным. Подобные слова и конструкции создают иллюзию легкости. Однако на первых этапах изучения многие сталкиваются с преградой, которая способна усложнить процесс.
Поляв рассказал, что самым большим ужасом поляков, которые берутся изучать украинский есть ударения. По его словам, в польском языке ударение почти всегда падает на предпоследний слог, кроме немногочисленных исключений. И это независимо от склонения.
В украинском языке ударение не имеет четких правил. Петр отмечает, что изучая каждое новое слово, надо сразу его запоминать с ударением. Однако сложность здесь не заканчивается, потому что в результате склонения ударение меняется.
Иногда ударение просто закреплено. Иногда меняется во множественном числе, а иногда прыгает по слогам,
– добавил поляк.
И в комментариях украинцы поддержали поляка и признали, что сами часто путаются с ударениями в родном языке.
"Задания на ударение в нмт являются проблемными даже для носителей украинского языка с высокой языковой компетенцией", – говорится в одном из комментариев. Однако пользователи похвалили Петра за его хороший разговор и старания по изучению украинского языка.
Какие 2 украинских слова невозможно перевести на другой язык?
Слова "кум" и "кума" в украинской культуре означают духовных родителей ребенка и близких людей для его родителей, и не имеют эквивалентов в других языках. Об этом рассказал эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем инстаграме. В разных регионах Украины, таких как Буковина и Закарпатье, крестных родителей называют "нанашками", что происходит из румынского языка.
