Например, итальянка рассказала о нескольких словах на украинском, которые не может произнести, несмотря на то, что живет здесь уже длительное время. Об этом говорится в видео italiykavukraini.

Что не может произнести итальянка?

Женщина на видео рассказывает, что есть несколько слов, которые она не может произнести. Она отмечает, что таких немного, однако такие до сих пор есть. В то же время она не оставляет попыток и не теряет надежды таки произнести их.

Итальянка не может произнести украинские слова: смотрите видео

Женщина не можем произнести слово "шлагбаум" и поздравления украинцев на Пасху. У нее постоянно путаются буквы и получается совсем другое, а не то, что она пытается сказать.

Интересно, что в комментариях отметили, что слово "шлагбаум" – не украинское, а имеет иноязычное происхождение, поэтому его можно заменить словом застава или придумать другой синоним.

Попытки произнести эти слова смешат саму женщину, поэтому неудивительно, что видео стало популярным и собрало тысячи лайков и еще больше просмотров.

Какое украинское слово ставит в тупик переводчиков?

В украинском языке есть слова, которые практически не поддаются дословному переводу на другие языки. Одно из таких – глагол "взорувати" и его пассивный залог "взоруватися", пишет OBOZ.UA.

Он означает брать что-то в пример, подражать или ориентироваться на кого-то или что-то. Что касается перевода, то в других языках его значение обычно приходится передавать целыми конструкциями.

