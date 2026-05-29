Именно в 2001 году появился Windows XP, дебютировал "Шрек", вышел первый фильм о Гарри Поттере, родилась Википедия и бренд сухариков "Флинт". Технологии, кино, музыка, мода и повседневная жизнь в этот период выглядели совсем иначе, но многие вещи с того времени до сих пор вызывают сильную ностальгию, передает 24 Канал.

Год, когда Windows XP стала мечтой миллионов

Одним из важнейших технологических событий 2001 года стал выход операционной системы Windows XP. Для пользователей, привыкших к старым версиям Windows 95 или 98, это стало настоящей революцией.

Легендарная заставка с зелеными холмами и ярким небом быстро стала культовой, а сама система получила репутацию стабильной и удобной настолько, что многие люди не хотели переходить на новые версии даже спустя годы после ее появления.

Заставка Windows XP / Фото Microsoft

В том же году мир увидел Википедию. Сначала мало кто верил, что энциклопедия, которую может редактировать практически любой, станет глобальным источником знаний.

А пока часть мира знакомилась с новыми цифровыми сервисами, компания Apple представила первый iPod – компактный музыкальный плеер, способный хранить до тысячи песен. Для начала 2000-х это выглядело почти фантастикой.

Nokia, Siemens и первые культовые игры

В 2001 году мобильные телефоны еще не были у каждого, однако уже начинали становиться важной частью жизни. В Украине особенно популярными оставались модели Nokia, но серьезную конкуренцию им составлял более дешевый Siemens C35, который многим запомнился возможностью создавать собственные мелодии прямо в телефоне.

Siemens C35 / Фото Wikipedia

Для любителей видеоигр 2001-й также стал выдающимся годом. Именно тогда вышла GTA III – игра, которая впервые предложила игрокам полноценный трехмерный открытый мир. Параллельно популярность получил Max Payne со знаменитым эффектом замедления времени, который заставлял многих чувствовать себя героями "Матрицы".

Начало новой эпохи кино

2001 год стал особенным и для киноиндустрии. Именно тогда на экраны вышел фильм "Гарри Поттер и философский камень", который превратился в одну из самых успешных франшиз в истории кинематографа.

В том же году дебютировал "Властелин колец: Хранители Кольца", который начал культовую трилогию и подарил зрителям масштабный мир Средиземья.

Отдельное место в культуре занял "Шрек". Анимационный фильм с нетипичным главным героем, взрослыми шутками и пародией на классические сказки буквально перевернул представление о том, какими могут быть мультфильмы.

Среди других громких премьер года были первый "Форсаж" с темой уличных гонок и "Одиннадцать друзей Оушена", быстро завоевавшие популярность у зрителей.

Каким было телевидение?

Украинские зрители начала 2000-х жили еще в эпоху телевидения, когда любимые программы смотрели в четко определенное время.

Одним из самых заметных телевизионных феноменов 2001 года стал сериал "Клон". История Жади и Лукаса, восточная эстетика, танцы живота и яркие образы существенно повлияли на моду и поп-культуру тех лет.

В то же время украинцы смотрели "СВ-шоу" с Веркой Сердючкой, юмористический "Каламбур", а воскресные утренники для многих ассоциировались с "Лото-Забавой", которая собирала у телевизоров целые семьи. Именно в 2001 году появился первый миллионер этого телепроекта.

"Лото-Забава" / Фото с Facebook

Мода начала 2000-х

Для девушек символами эпохи были джинсы-клеш со сверхнизкой посадкой, короткие топы и заколки-бабочки. Парни же выбирали широкие джинсы-трубы, кепки-сеточки, массивные кроссовки и камуфляжные банданы.

Отдельным трендом оставался стиль, вдохновленный "Матрицей": кожаные плащи и темные очки, которые преимущественно были куплены на рынке.

Музыкальные предпочтения

В 2001 году безумно популярными становились Linkin Park с хитом "In the End", Шакира с "Whenever, Wherever", Кайли Миноуг с "Can't Get You Out of My Head" и Gorillaz с "Clint Eastwood".

В Украине важными музыкальными событиями стал выход альбома "Модель" группы "Океан Эльзы", который подарил слушателям песни "911" и "Друг". Тогда же появлялись новые популярные работы Степана Гиги и группы "Тартак".

Любимые вкусности

Именно в 2001 году на рынке появился бренд сухариков "Флинт", который быстро стал одним из самых популярных снеков среди украинцев. Чипсы "Люкс" постепенно становились доступными, а "Живчик" закреплялся в статусе одного из самых любимых напитков.

Старая упаковка сухариков "Флинт" / Фото "Кулдим"

Каким был 2001 год для Украины?

Именно в тот период продолжались политические процессы, в частности акции "Украина без Кучмы" и громкие дела вокруг Юлии Тимошенко. Важным историческим событием стал визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину, который собрал миллионы людей в Киеве и Львове.

В том же году Украина завершила процесс ликвидации ядерного арсенала, а также провела первую перепись населения. По ее данным, население страны составляло более 48,4 миллиона человек.

Средняя зарплата в 2001 году достигала около 311 гривен, доллар стоил примерно 5,3 гривны, а проезд в маршрутках мог обойтись в 50 – 75 копеек.